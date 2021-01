Mission Impossible 2 sur 6ter : Tom Cruise a menti pour faire les cascades

Tom Cruise est réputé aujourd'hui pour faire ses propres cascades dans les films "Mission : Impossible". À l'époque du second volet, déjà, il tenait à se mettre dans des situations périlleuses et l'a fait en mentant aux assureurs. De quoi donner des sueurs froides à John Woo.

Mission : Impossible, une saga d'action qui compte

Tom Cruise a déjà flirté avec le cinéma d'action avant de devenir Ethan Hunt dans la saga Mission : Impossible. Il a cependant pris goût au genre et incarne à la perfection ce personnage. Au point que l'on peut dire qu'il s'agit du rôle le plus populaire de sa carrière. Encore actuellement, à l'heure où l'on écrit ses lignes, il porte le personnage sur le tournage d'un nouvel épisode.

Revenons au début de la franchise. Après un premier opus réalisé par Brian De Palma, John Woo est engagé pour signer la suite. Un changement qui implique forcément une différence stylistique dans l'approche. Mais le réalisateur chinois s'y connaît en cinéma d'action, ce qui inspire confiance. Le scénario ramène le personnage d'Ethan Hunt pour le lancer à la recherche d'un virus génétiquement modifié. Il doit retrouver Sean Ambrose (Dougray Scott), un homme qu'il connaît bien puisqu'il a été son disciple. Leurs rapports ont bien changé, les deux hommes étant désormais des ennemis. Ethan doit absolument lui mettre la main dessus et il sera aidé par Nyah Hall (Thandie Newton), une de ses anciennes conquêtes.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission : Impossible 2 ©United International Pictures

La tête brûlée Tom Cruise

Mission : Impossible 2 ne fait pas tâche dans la saga - bien qu'il ne soit pas un sommet - et Tom Cruise s'éclatait déjà dedans à faire ses propres cascades. Mais il a eu du mal à imposer cette condition. L'acteur et le réalisateur se sont disputés à ce sujet. John Woo voulait que des cascadeurs se chargent des moments les plus périlleux. Pour Tom Cruise, faire ses cascades est son moyen de respecter les spectateurs. Il ne veut pas tricher avec l'audience du film. À force de négocier, John Woo a accepté que sa star se mette en danger. C'est donc bien lui qui se trouve sur la moto en train de traverser les flammes ! Il a également tenu à faire l'impressionnante scène d'ouverture où il escalade une falaise. John Woo a eu du mal à assister à ça, à cause de sa peur du vide et de sa crainte qu'un drame n'arrive.

On se doute que les assurances n'allaient pas laisser faire le comédien - aussi impliqué comme producteur, ce qui lui assure une certaine autorité. Le risque de blessure - ou pire ! - fait peur à ceux qui investissent de l'argent. La tête d'affiche qui ne peut plus tourner c'est de l'argent perdu, du retard pris et un possible bad buzz en cas de terrible accident. Tom Cruise a été obligé de mentir aux agents des compagnies d'assurance en leur faisant croire qu'il allait laisser faire l'équipe des cascadeurs pour les principales scènes d'action. Or, il a réalisé lui-même pas moins de 95% de ces scènes !

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission : Impossible 2 ©United International Pictures

La question ne se pose même plus aujourd'hui, il est à un stade où il cherche justement à repousser ses limites en tentant des expériences toujours plus folles. Son implication dans les cascades est même devenue un argument de vente. L'importance qu'il a pris à Hollywood lui donne le droit de tout se permettre. Rendez-vous compte, le type est tellement fou qu'il veut être le premier à tourner un film de fiction dans l'espace.

Pour citer certains de ses exploits passés, on rappelle qu'il a grimpé le Burj Khalifa de Dubaï, qu'il s'est accroché à un avion en plein décollage ou qu'il s'est offert une session de HALO Jump. Les films Mission : Impossible sont des laboratoires dans lesquels il s'éclate. Tom Cruise a aujourd'hui autant de compétences qu'un cascadeur professionnel. Tant que tout roule, il n'aura pas de raison de s'arrêter.