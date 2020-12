Tyler Rake sur Netflix : Joe Russo parle d'un possible univers étendu

Ce n'est pas une nouveauté que le succès de "Tyler Rake" a motivé Netflix à prolongé l'univers avec au moins un film supplémentaire dont on ne connaît pas le but. Joe Russo va encore plus loin en teasant la possible mise au monde d'un ensemble connecté.

Tyler Rake : plusieurs films sont envisagés

Le cinéma d'action fait dernièrement les beaux jours de Netflix, qui se régale devant les magnifiques audiences réalisées par Spenser Confidential, 6 Underground ou Tyler Rake. Dans le cas de ce dernier, le succès est encore plus impressionnant. Quelques jours après sa mise en ligne, il est devenu le film original le plus vu de la plateforme avec 90 millions de comptes qui s'y sont intéressés. On sait que Netflix prend en compte une vue une fois que deux minutes sont visionnées mais le chiffre global est assez impressionnant.

Le film de Sam Hargrave doit une partie de son succès à la présence de Chris Hemsworth dans le rôle principal. Il campe Tyler Rake, un mercenaire habitué aux missions dangereuses. Engagé par un mafieux pour retrouver son fils qui a été kidnappé, il va mettre plus que jamais sa vie en danger pour sauver ce jeune garçon. Un scénario qui ne vole pas très haut, pour proposer un spectacle vigoureux qui empile les scènes d'action. Tyler Rake remplit son cahier des charges mais ne deviendra pas une référence dans le genre.

Tyler Rake ©Netflix

Le film est produit par les frères Russo, ceux à qui l'on doit la fin de la saga Avengers. Juste après la mise en ligne, une suite était déjà possible. Le succès a joué en sa faveur et Netflix a donné son accord pour la mise en chantier d'un nouveau Tyler Rake. Joe Russo sera encore une fois au scénario, sans que l'on ne sache si le réalisateur et Chris Hemsworth participeront. La fin du premier film avait volontairement laissé le doute sur un retour du héros. La popularité de la star sera encore un argument de taille s'il est de la partie.

Néanmoins, Joe Russo a envie de plus. De construire un univers étendu qui exploiterait d'autres personnages. Lors d'un passage à la CCXP qui s'est tenue au Brésil, il a évoqué un ensemble connecté qui pourrait potentiellement exploiter "certains des autres personnages du premier film, et des nouveaux". Il va même encore plus loin en citant David Harbour, qui a des grandes chances de revenir. On a compris que Gaspar a un passif en commun avec le héros et l'acteur est une star de chez Netflix depuis son explosion grâce à Stranger Things. Dans le cas d'un préquel, une mission où ils partagerait l'affiche avec Chris Hemsworth risque d'être un angle d'approche pouvant plaire à la plateforme.

Netflix veut toujours plus d'univers étendus

La réussite du Marvel Cinematic Universe donne envie à tout le monde d'avoir son/ses univers étendu(s). Netflix s'est particulièrement intéressé au procédé en décidant de l'adopter pour The Witcher (plusieurs séries compléteront la principale), Army of the Dead (un film et une série sont prévus) et on a appris aussi que les jeux vidéo Assassin's Creed allaient être déclinés de plusieurs manières sur la plateforme. Les Russo seront concernés par un autre univers avec le film The Gray Man mené par Ryan Gosling et Chris Evans. Le premier film doit lancer une franchise d'action qui rivalisera avec ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Netflix a tellement confiance en ce projet que le budget grimpera dans les 200 millions de dollars.