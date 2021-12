CRITIQUE / AVIS SERIE - Les six épisodes de la première saison de « Hawkeye » sont tous disponibles sur Disney+. Puisque cette première saison est terminée, voici notre avis sur cette nouvelle proposition du Marvel Cinematic Universe.

Hawkeye : service classique pour le MCU

Créé par Jonathan Igla, le show Hawkeye permet enfin d'offrir à Œil de Faucon sa propre histoire. Seul Avengers à ne pas avoir eu son propre film, le célèbre archer doit se contenter d'une série à son effigie. Mais le show ne se concentre pas uniquement sur le personnage incarné par Jeremy Renner. En effet, Hawkeye permet surtout d'introduire deux nouveaux personnages centraux : Kate Bishop, campée par Hailee Steinfled, et Echo, interprétée par Alaqua Cox. Deux nouvelles héroïnes qui reviendront à l'avenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Même si la série n'est pas désagréable, elle ne sort jamais des carcans habituels de la firme. Hawkeye est certainement la série du MCU la moins ambitieuse de l'année. Plus proche de Falcon et le Soldat de l'Hiver que de WandaVision et Loki, que ce soit dans ses thématiques ou sa mise en scène, la série se contente de reprendre les poncifs usuels du MCU. Hawkeye ne prend aucun risque, et applique paresseusement la formule générique de l'univers cinématographique Marvel.

Humour plus ou moins bien senti, mise en situation classique, enchaînements attendus et prévisibles. Il n'y a rien de nouveau à se mettre sous la dent dans ce récit d'enquêtes et d'espionnage téléphoné. Finalement, la série ne décolle réellement que lors de son épisode 5, et c'est bien dommage.

La petite sucrerie de cette fin d'année

Pour autant, les fans du MCU seront globalement conquis. D'autant qu'Hawkeye n'a jamais menti sur la marchandise. Pour une fois, le MCU a été fidèle à sa promotion. Les différents trailers promettaient une série légère, familiale, ancrée dans l'esprit de Noël, drôle et sympathique. Et c'est exactement l'identité du programme. Un show sans prétention, sans ressort dramatique, sans grand méchant, sans autre ambition que de divertir et d'offrir à Œil de Faucon sa propre série.

Kate Bishop (Hailee Steinfled) - Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

La réalisation propose tout de même parfois quelques séquences d'action réussies. Étrangement, les chorégraphies et la mise en scène sont plus lisibles que la plupart des productions du MCU. En témoigne cette course poursuite en voiture qui se conclue avec une flèche géante. Une séquence ludique, rythmée et finalement assez excitante. Et si le spectateur part du principe qu'il va voir une comédie d'action accueillante, Hawkeye est exactement ça.

Des connexions intelligentes

Enifn, qui dit MCU, dit connexions et références à foison. Le show permet d'entrevoir différentes trames intéressantes concernant l'avenir de l'univers. La principale concerne évidemment Kate Bishop, vouée à devenir la nouvelle Œil de Faucon du MCU à la place de Clint Barton. Ce personnage, célèbre auprès des lecteurs de comics, est également une des membres principales des Young Avengers. Et vu son importance dans la série, elle devrait logiquement être la leader de cette nouvelle équipe qui sera potentiellement composée de Patriot (introduit dans Falcon et le Soldat de l'Hiver), de Wiccan et Speed (introduits dans WandaVision) et de Stature (qui sera développée dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania). La suite de l'équipe devrait se révéler avec Riri Williams dans Ironheart, Miss Marvel dans Miss Marvel et Hulking dans Secret Invasion.

Le Caïd (Vincent D'Onofrio) - Marvel's Daredevil ©Netflix

Ensuite, le show ramène évidemment Yelena, la nouvelle Veuve Noire incarnée par Florence Pugh. L'occasion de faire suite à la scène post-générique de Black Widow, et de proposer un dénouement rapide et attendue à cette situation sous tension. Évidemment, la nouvelle Veuve Noire épargne notre bon archer. Mais le plus grand retour ne la concerne pas. On parle évidemment du puissant Caïd. Toujours incarné par Vincent D'Onofrio, c'est la grosse bombe d'Hawkeye.

Ce célèbre antagoniste, issu de l'univers Marvel/Netflix, vient donc de quitter la série Daredevil pour officiellement rejoindre le MCU. Un retour lourd de sens puisqu'il ouvre la porte à la réintroduction des personnages Marvel développés par Netflix au sein du MCU. Et quel plaisir de revoir ce brillant comédien dans la peau du géant de la pègre. Un un personnage parfaitement utilisé dans la série Daredevil, qui a donc une seconde vie dans le MCU, pour le plus grand plaisir des fans. À quand le retour du Punisher, de Jessica Jones, de Luke Cage et consorts ? Bientôt on espère !

Hawkeye de Jonathan Igla, sur Disney+ le 24 novembre 2021. Ci-dessus la bande-annonce. Découvrez ici toutes nos bandes-annonces.