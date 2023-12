Aquaman 2 : Amber Heard apparaît sur de nouvelles images (attention ça va vite)

On ne sait toujours pas quelle sera la présence d'Amber Heard dans "Aquaman 2". L'actrice est quasiment absente de toute la promotion du film. Un nouveau spot TV la montre furtivement dans le rôle de Mera.

Aquaman 2 : avec ou sans Amber Heard ?

Étant donné le succès qu'a eu Aquaman (2018), avec plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, on pouvait penser que la suite allait se faire sans difficulté. Pourtant, la production d'Aquaman 2 n'a pas été de tout repos, entre l'univers étendu de DC (DCEU) qui n'a fait que sombrer et le cas Amber Heard. En effet, suite à sa séparation avec Johnny Depp qu'elle accusait de violences domestiques, les tabloïds se sont fait un plaisir de relayer la vie privée de deux stars.

Il y a alors eu deux camps, entre les pro-Johnny Depp et les pro-Amber Heard, ce qui donna notamment lieu à une pétition pour que l'actrice soit renvoyée d'Aquaman 2. Un des pontes de Warner Bros. avait même confirmé que le studio avait envisagé de la remplacer, prétextant d'un manque d'alchimie avec Jason Momoa.

Amber Heard - Aquaman 2 ©Warrner Bros.

Après cela, les rumeurs sont allées bon train. D'un côté, il était confirmé qu'Amber Heard reviendrait bien dans Aquaman 2 dans le rôle de Mera. De l'autre, on apprenait que son rôle avait été grandement réduit, voire carrément coupé au montage. James Wan avait alors pris la parole en expliquant que, dès le départ, Aquaman 2 devait être un film centré sur Arthur Curry et son frère Orm (Patrick Wilson).

L'apparition furtive de Mera dans un spot TV

Reste que, devant les différentes bandes-annonces, on n'a pas manqué de remarquer l'absence d'Amber Heard. Même dans une longue bande-annonce de 2min30, il n'y avait que très peu de traces de l'actrice, si ce n'est un unique plan de Mera frappant une vitre (image ci-dessus). Pour en voir un tout petit peu plus, il faut aujourd'hui se tourner vers une courte vidéo promotionnelle. Un spot TV à découvrir ci-dessous, mais qu'on déconseille aux épileptiques tant les images vont vite :

On peut donc voir Mera, d'abord à la 5e seconde, de dos, à l'extérieur de leur demeure familiale, avec Arthur Curry, sa mère Atlanna (Nicole Kidman) et son père Thomas Curry (Temuera Morrison). Vient ensuite un plan de cette même habitation en feu, détruite a priori par Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), l'antagoniste annoncé d'Aquaman 2. On aperçoit alors encore un plan furtif de Mera qui hurle, sans doute après avoir vu son enfant se faire enlever.

On peut donc espérer voir l'héroïne dans une poignée de scènes dans la première partie d'Aquaman 2. Puis, le super-héros devrait partir à la poursuite de Black Manta aux côtés de son frère, Orm. Mais alors pour quelle raison Mera ne les accompagnera pas ? On aura la réponse le 20 décembre prochain.