Box-office France : Dany Boon a-t-il détrôné Bad Boys for Life ?

Alors que « Le Lion » avec Dany Boon et Philippe Katerine débute son exploitation dans les salles, « Bad Boys for Life » continue de cartonner en deuxième semaine au box-office français.

La semaine dernière Bad Boys for Life démarrait son exploitation dans les salles françaises. Et comme aux Etats-Unis, les résultats sont pour l’instant plutôt bons. Une première semaine avec plus de 600 000 entrées donnant le ton, et une seconde semaine qui n’a fait que confirmer la tendance. En effet, avec plus de 400 000 entrées supplémentaires, le film porté par Will Smith et Martin Lawrence dépasse déjà le million !

Bad Boys au top, Le Lion à la peine

Pourtant, il y avait en face de quoi ralentir la course de Bad Boys for Life. Pas avec 1917, qui avec une semaine d’exploitation en plus, enregistre tout de même plus de 300 000 entrées supplémentaires. C’est donc plutôt avec Le Lion qu’il pouvait y avoir une lutte pour s’offrir la première place du box-office français. Sauf qu’en dépit de plus de 780 salles pour la diffuser, la comédie avec Dany Boon et Philippe Katerine n’a attiré que 250 000 spectateurs. En comparaison, Bad Boys for Life dispose actuellement de plus de 620 copies, tandis que Jojo Rabbit, avec 173 copies, a enregistré 130 000 entrées…

Classement des trois premiers au box-office France du 29 janvier au 5 février 2020 :

Titre Entrées Total 1) Bad Boys for Life 409 722 1 061 031 2) 1917 341 382 1 422 227 3) Le Lion 223 480 253 092

La suite du classement de cette semaine accueille principalement des nouveautés. Notamment Les Traducteurs, avec Lambert Wilson et Sara Giraudeau (voir notre interview), ainsi que Alex Lawther (voir notre interview), qui atteint les 120 000 entrées en première semaine, tout comme L’Esprit de famille (en cumulé avec les avants-premières).

Bien plus bas, et en dépit d’un casting de rêve (Edgar Ramírez, Penélope Cruz, Wagner Moura, Gael García Bernal, Ana de Armas…), Cuban Network de Olivier Assayas ne parvient à rameuter qu’un peu moins de 90 000 spectateurs.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office français.