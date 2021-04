Creed 3 : Michael B. Jordan explique l’absence de Sylvester Stallone

On sait depuis la semaine dernière que Sylvester Stallone ne reviendra pas jouer Rocky Balboa dans "Creed 3". Interrogé sur cette absence, Michael B. Jordan a expliqué les raisons pour lesquelles on ne reverrait pas le personnage culte dans le film.

Un Creed 3 sans Rocky

Après un premier opus sorti en 2015, la franchise Creed s’est poursuivie en 2018 avec sa suite. Et on aura prochainement droit à un troisième film. Alors qu’on a déjà pu voir Adonis affronter Ricky Conlan et Viktor Drago, on ne sait toujours pas quelle direction prendra l’histoire de Creed 3.

En revanche, on en sait un peu plus sur son casting. Michael B. Jordan retrouvera évidemment son rôle d’Adonis Creed, et réalisera à cette occasion son premier long-métrage. Tessa Thompson, alias Bianca, et Phylicia Rashad, l’interprète de Mary Ann Creed, seront-elles aussi de retour. Mais comme il l’a lui-même confirmé la semaine dernière, Sylvester Stallone ne reviendra pas dans son rôle culte de Rocky Balboa. Michael B. Jordan vient de s’exprimer publiquement sur ce départ pour la première fois depuis l’annonce de la nouvelle.

Creed 2 © Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

Jordan veut développer l’histoire d’Adonis et de sa famille

En pleine promotion de son nouveau film, Sans aucun remords, le futur réalisateur a été interrogé par IGN sur la raison de l’absence de Stallone dans Creed 3. Il a d’abord tenu à rendre hommage à l’interprète de Rocky pour l’héritage qu’il a laissé derrière lui dans la peau du personnage, assurant que « son essence et son esprit » seraient malgré tout bien présents dans le film. Avant d’expliquer son ambition de véritablement développer l’histoire d’Adonis et sa famille :

Il y aura toujours un peu de Rocky dans Adonis. Mais c’est la franchise Creed, et on veut vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui à partir de maintenant. Donc il y aura toujours du respect et plein d’amour pour ce que Sly a construit, mais on veut vraiment développer l’histoire d’Adonis et de la famille qu’il a créée. J’espère que le public va adorer ce qu’on prépare. Je pense que ça va être quelque chose d’unique.

Creed 2 © Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc.

On comprend ici que Jordan souhaite faire sortir Adonis de l’ombre de Stallone, même si le fils d’Apollo était déjà au centre des deux chapitres précédents. On peut donc s’attendre à ce qu’Adonis tourne la page de sa relation avec Rocky dans ce troisième film. Creed 3 est attendu dans les salles pour novembre 2022. Après cela, on pourra faire un bond en arrière de plusieurs décennies avec l’un des deux projets du même univers que Stallone prépare en ce moment.

Après un nouveau Rocky 4, une série prequel sur le personnage

Sylvester Stallone ne reviendra donc pas dans le rôle de Rocky. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il en a fini avec l’univers du boxeur. L’acteur et réalisateur a récemment terminé son director’s cut de Rocky 4. Si celle-ci n’a pas encore de date de sortie, on devrait pouvoir la découvrir bientôt.

Stallone enchaînera ensuite puisqu’il développe une série sur la jeunesse de Rocky. Il est actuellement en train d’écrire le show. Celui-ci se déroulera 17 ans avant le premier film, qui a lancé la longue saga en 1976. On suivra donc le jeune Rocky dans les années 60, dans un contexte de changements sociétaux importants, entre le mouvement hippie, la guerre du Vietnam et les assassinats de Martin Luther King Jr et JFK.