Deadpool : le créateur évoque le troisième film et une aventure solo sur Cable - CinéSéries

Rob Liefeld, le créateur de Deadpool, revient sur un éventuel troisième film. Alors qu'il n'est pas très optimiste sur cette suite, il espère que Cable aura un jour sa propre franchise. Reste à savoir si ceci est dans les plans du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Rob Liefeld : le créateur de Deadpool

En 1991 Rob Liefeld et Fabian Nicieza créent Deadpool, un anti-héros devenu totalement culte. Au fil du temps, Deadpool est devenu de plus en plus populaire, à tel point que la 20th Century Fox décide d'introduire le personnage dans X-Men : Origins Wolverine en 2009. Mais ceci est un échec, notamment parce que le héros est totalement transformé pour les besoins du scénario. Par la suite, Ryan Reynolds s'est battu pour que le personnage revienne sur le devant de la scène. En 2016 sort ainsi Deadpool, puis sa suite en 2018. Un troisième épisode était prévu mais depuis le rachat de la Fox par Disney, l'avenir du mercenaire en collants rouges est assez flou...

Pas de Deadpool 3 ?

Par le passé, Rob Liefeld a fustigé Marvel Studios de ne pas produire un Deadpool 3. Récemment, lors d'une interview avec Collider, l'artiste semble s'être calmé et a accepté le sort de son héros :

Vous savez quoi ? Il n'y aura peut-être pas d'autre film Deadpool, mais je le vis bien. Les deux premiers films sont des expériences incroyables, deux films dont je suis très fier. J'adore Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, et David Leitch. Tout le travail qu'ils ont fait est fantastique. Ces films vont résister à l'épreuve du temps.

Un film sur Cable ?

Rob Liefeld a continué son interview en s'arrêtant sur le personnage de Cable. L'antagoniste du deuxième film, interprété par Josh Brolin, mérite effectivement de réapparaître. Surtout que Josh Brolin est partant pour reprendre le rôle. En tout cas, Rob Liefeld aimerait beaucoup voir une saga sur Cable :

Cable doit avoir sa propre série de films. Il peut exister indépendamment de Deadpool. Il est là depuis des années. Si Deadpool apparaît dans environ 330 bandes dessinées, Cable doit être dans 520 comics. Oui, j'ai compté... Josh est très excité à l'idée d'explorer Cable à travers d'autres films. Notamment à travers le film X-Force qui serait centré sur son personnage.

Cable est un héros bien connu des lecteurs de comics. Il est créé en 1986 par Chris Claremont, et est notamment le chef de la X-Force. Mais encore une fois, avec le rachat de la Fox par Disney, le projet X-Force semble abandonné. Et c'est bien dommage, surtout pour les lecteurs de comics qui connaissent le potentiel de cette équipe ultra violente. Et une nouvelle fois, difficile de connaître les plans de Marvel Studios à ce sujet. On ne sait pas encore si Kevin Feige et son équipe pensent à développer plus profondément l'univers de Deadpool et de la X-Force...