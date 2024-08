Ce caméo de Deadpool & Wolverine bat 2 nouveaux records !

Pour "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds a appelé plusieurs acteurs inattendus pour leur proposer un caméo dans le film. Et cela a permis à l’un d’entre eux d’établir deux records. Attention car cet article contient des spoilers !

Deadpool & Wolverine enchaîne les records

Avant qu’il ne sorte, Deadpool & Wolverine était attendu comme un futur gros carton. Depuis qu’il est arrivé dans les salles (le 24 juillet dernier en France), le long-métrage de Shawn Levy confirme. Il a d’abord réalisé le plus gros démarrage jamais effectué par un film R-Rated. Puis, il a continué à accumuler les entrées, permettant au MCU d’entrer dans l’Histoire avec un autre record fou.

Deadpool & Wolverine, qui raconte la quête des personnages joués par Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour sauver l’univers face à la mutante Cassandra Nova, réserve aussi aux fans de nombreuses surprises. Il contient ainsi plusieurs caméos totalement inattendus. Et l’un d’eux a permis d’établir deux autres records.

Wesley Snipes, l’interprète de Blade sur près de 26 ans

Wesley Snipes fait partie de ceux faisant une apparition surprise dans Deadpool & Wolverine. L’acteur rejoue le légendaire Blade, qu’il avait déjà incarné dans une trilogie sortie entre 1998 à 2004. Et d’après le Guinness World Records, cela lui a permis de battre le record de l’acteur ayant joué un personnage Marvel le plus longtemps. Car il a retrouvé son personnage 25 ans et 340 jours après l’avoir joué pour la première fois.

La deuxième place de ce classement est aussi occupée par un acteur de Deadpool & Wolverine. C’est Hugh Jackman qui la détient. Car l’acteur australien est de son côté revenu jouer le personnage de Logan 24 ans après l’avoir incarné pour la première fois, dans X-Men.

La plus longue attente depuis sa dernière apparition

Grâce à Deadpool & Wolverine, Wesley Snipes a battu un deuxième record. Blade est ainsi devenu le personnage Marvel ayant attendu le plus longtemps avant de revenir entre deux films. L’acteur n’avait plus incarné le célèbre chasseur de vampires depuis 19 ans et 231 jours exactement, dans Blade : Trinity.

Wesley Snipes - Blade ©New Line Cinema

Cette fois, il devance Alfred Molina pour ce record. Ce dernier trônait tout en haut de ce classement depuis son apparition dans Spider-Man: No Way Home. Avant cela, il n’avait plus joué le Docteur Octopus depuis Spider-Man 2, sorti 17 ans plus tôt.

Désormais, on attend la nouvelle incarnation de Blade à l’écran. Mahersala Ali doit reprendre le flambeau et incarner le personnage créé par Marv Wolfman et Gene Colan dans un film qui va appartenir au MCU. Toutefois, jusqu’à présent, ce long-métrage a connu un développement très difficile. D'ailleurs, Wesley Snipes s'était moqué de la situation. Ce qui fait que sa présence dans Deadpool & Wolverine est vraiment surprenante. Blade reste malgré tout prévu pour le 25 novembre 2025 en France, mais il ne serait pas surprenant qu'il soit repoussé si les choses ne s'arrangent pas...