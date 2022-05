Doctor Strange 2 pourrait être un tremplin pour Secret Wars

Avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », les fans de comics ont potentiellement entrevu le prochain gros crossover du Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le long-métrage de Sam Raimi pourrait être un tremplin pour « Secret Wars ». Attention SPOILERS !

Doctor Strange 2 : une plongée dans le multivers

Depuis le 4 mai les fans du MCU peuvent assouvir leur faim devant Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Réalisé par Sam Rami, le long-métrage présente la suite des aventures de Doctor Strange. C'est également une continuité des événements survenus dans Spider-Man : No Way Home et WandaVision. À l'heure actuelle, le film cartonne au box-office. En effet, il a déjà rapporté plus de 449 millions de dollars de recettes en à peine une semaine d'exploitation. Un score impressionnant !

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

La suite de cet article va contenir des SPOILERS sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On suggère donc à ceux qui n'ont pas encore vu le film de passer leur chemin.

L'incursion provoquée par Doctor Strange

Certains fans et passionnés de l'univers Marvel Comics pensent que Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait être une introduction à un énorme crossover Marvel : Secret Wars. En effet, une réplique a attiré l'attention du public. Lorsque Stephen Strange se rend sur la Terre-838 et rencontre les Iluminati, Charles Xavier lui explique que le Dr Strange de leur univers a fait de lourdes erreurs. Le Sorcier Suprême de la Terre-838 a, comme le Dark Strange de la série What If... ?, entraîné une « incursion » à force de se balader d'univers en univers. Une erreur payée chère puisque Flèche Noire l'a exécuté sans autre forme de procès.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Et cette fameuse incursion est un terme qui a retenu l'attention des fans de Marvel Comics. En effet, une incursion est un événement qui entraîne la collision de deux univers jusqu'à leur totale destruction. Le Strange de nôtre univers (la Terre-616) semble avoir plutôt bien géré sa mission, jusqu'à la scène post-générique. En effet, dans cette scène additionnelle, la sorcière Cléa va à sa rencontre et l'informe qu'il a créé une incursion pendant sa guerre contre La Sorcière Rouge. Les deux sorciers s'engouffrent ensuite dans la Dimension Noire vers de nouvelles aventures.

C'est quoi la Secret Wars ?

En 2015, Jonathan Hickman scénarise les comics Secret Wars. Il s'agit d'un immense crossover où une incursion se produit, entraînant la rencontre entre deux univers. Lancée à partir du 6 mai 2015 aux Etats-Unis, cette série confronte la Terre-616 (la continuité classique de l'univers Marvel) et l'univers Ultimate (d'où provient notamment Miles Morales). Si les plus grands héros de la Terre empêchent la destruction de ces deux univers, ces derniers fusionnent. Un moyen pour Marvel Comics d'intégrer des personnages comme Miles Morales ou Old Man Logan à la timeline classique.

Secret Wars ©Marvel Comics

Les deux mondes sont alors sauvés, mais les règles ont changé. Fatalis est devenu le roi du monde, et gère une société très différente de la nôtre d'une main de fer. Cet immense crossover propose des apparitions de personnages emblématiques en tout genre comme Thanos, plusieurs Spider-Man, Doctor Strange, Reed Richards, les X-Men, Scott Summers (habité par la force du Phoenix), Black Panther qui est en possession du gant de l'infini, Galactus, Groot qui fusionne avec l'Arbre de Vie, ou encore L'Homme Molécule. Des surprises en tous genres dans un joyeux bordel. Un groupe de quelques résistants qui se souvient du monde d'avant tente enfin de renverser l'hégémonie de Fatalis.

Bientôt la Secret Wars dans le MCU ?

Ainsi, l'évocation de l'incursion dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness suggère que Marvel Studios pourrait songer à exploiter le crossover Secret Wars sur grand écran. Le fait que le terme incursion revienne à plusieurs reprises et que des univers soient en train de mourir ici et là sont en effet des indices qui mènent droit dans cette direction. Reste que cette mise en place va prendre du temps, et que si Secret Wars venait à être adapté au cinéma, ce ne sera pas avant des années et sûrement, au mieux, à la fin de la phase 6.

Secret Wars ©Marvel Comics

Doctor Strange 2 n'est d'ailleurs pas la seule production à préparer le terrain pour Secret Wars. La série Loki, et notamment sa conclusion qui place le dieu du mensonge dans un univers dirigé par Kang, est là aussi un élément qui pourrait s'inclure dans un récit plus vaste façon Secret Wars. Le futur film Les 4 Fantastiques pourrait également être un soutien quant à la préparation de cet immense crossover. Un crossover qui pourrait d'ailleurs permettre à Marvel Studios de réintroduire facilement des personnages comme les X-Men, Deadpool ou encore Ghost Rider.