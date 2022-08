Ezra Miller s'excuse pour "une période de grande crise" et accepte de se faire soigner

Warner Bros. Discovery ne savait plus comment agir vis-à-vis de "The Flash" en raison des nombreuses frasques d'Ezra Miller. Le studio pourrait avoir trouvé une solution, puisque l'acteur a décidé d'être pris en charge pour des "problèmes de santé mentale très complexes".

Ezra Miller présente ses excuses

Accusé de plusieurs agressions, d'abus sexuels, de comportement sectaire et de manipulation, Ezra Miller multiplie les frasques depuis plusieurs années. Tout commence en 2020, quand une vidéo sur laquelle l'acteur non binaire violente une femme dans un bar se retrouve sur la Toile. Par la suite, les polémiques s'enchaînent pour la star révélée par We Need to Talk About Kevin.

Depuis le début de l'année, l'interprète de Barry Allen dans Justice League et l'attendu The Flash a été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, pour des heurts survenus dans un bar mais aussi pour un incident dans une résidence privée et un cambriolage.

Barry Allen (Ezra Miller) - Justice League ©Warner Bros.

Ce mardi 16 août 2022, Ezra Miller s'est exprimé dans un communiqué transmis au média américain Variety afin de présenter ses excuses, affirmant vouloir se reprendre en main :

Je viens de traverser une période de grande crise. Je comprends que je souffre de problèmes de santé mentale très complexes et je me soigne désormais.

Il a ajouté :

Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu effrayer et inquiéter avec mon attitude passée. Je fais le nécessaire pour retrouver un environnement sain et productif.

De quoi maintenir la sortie de The Flash ?

The Hollywood Reporter expliquait récemment que face au comportement ingérable d'Ezra Miller, Warner Bros. Discovery ne savait pas comment agir vis-à-vis de The Flash. Le nouveau patron du studio David Zaslav hésitait entre plusieurs options : convaincre la tête d'affiche du blockbuster de se faire aider, l'interdire de participer aux avant-premières ainsi qu'à la campagne promotionnelle ou tout simplement annuler la sortie, comme cela a été le cas pour Batgirl.

Le communiqué pourrait donc laisser entendre qu'une discussion a eu lieu entre Warner Bros. Discovery et Ezra Miller. Variety rapporte d'ailleurs qu'une source proche assure que le studio soutient la star dans sa démarche de vouloir se faire soigner. Pour le moment, la sortie de The Flash est maintenue au 23 juin 2023 aux États-Unis.