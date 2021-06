Fast & Furious 9 : Vin Diesel partage une nouvelle photo avec Paul Walker à quelques semaines de la sortie

La sortie de "Fast & Furious 9" se rapproche. À cette occasion, Vin Diesel a rendu un nouvel hommage à Paul Walker en postant une photo d’eux il y a de nombreuses années.

Fast & Furious de retour quatre ans après

Plus de quatre ans après la sortie du dernier opus, la saga Fast & Furious s’apprête à faire son retour au cinéma. Fast & Furious 9 sortira le 14 juillet prochain dans les salles françaises. Il mettra cette fois aux prises Dom avec son frère Jakob. Le personnage incarné par Vin Diesel pourra de nouveau compter sur son équipe pour lui prêter main forte. Sa sœur Mia, de nouveau jouée par Jordana Brewster, sera aussi présente pour épauler Dom après avoir été absente du huitième film.

Fast & Furious 9 © Universal Pictures

Pour rappel, quelques journalistes américains ont pu découvrir le film avant tout le monde il y a quelques semaines. Et ils ont été en large majorité enthousiasmés par le long-métrage de Justin Lin. L’un d’eux a notamment souligné le côté nostalgique de ce nouvel opus, rempli de clins d’œil destinés aux fans de la saga de la première heure. Et pour aller dans ce sens, Vin Diesel vient de poster une nouvelle photo en hommage à Paul Walker, l’interprète de Brian O’Conner décédé dans un accident de voiture en 2013.

Vin Diesel partage un flash-back avec Paul Walker

Vin Diesel nous propose donc un flash-back avec une photo où on peut le voir tout sourire aux côtés de Paul Walker. On peut deviner que le cliché a été pris aux alentours de la sortie du premier Fast and Furious, en 2001.

L’acteur en profite pour indiquer qu’il prépare le final de la saga :

À quelques semaines de la sortie de F9… en pré-production pour le final qui commence dans seulement quelques mois… Meadow Walker m’envoie cette image et me dit à quel point cette photo la rend heureuse. Naturellement, on est rempli d’émotion, d’objectifs, et finalement de gratitude. La fraternité éternelle est une bénédiction indescriptible. J’espère te rendre fière. Avec tout mon amour… pour toujours.

Pour rappel, après le film qui sortira en juillet prochain, on aura droit à une nouvelle histoire découpée en deux parties, à la manière par exemple des deux derniers Avengers. Après Fast & Furious 10, le onzième chapitre de la saga devrait donc conclure l’histoire entamée en 2001. La franchise d’action pourrait cependant se poursuivre avec des spin-offs, dans la lignée de Hobbs & Shaw. À commencer d’ailleurs par une suite au film sorti en 2019.

Hobbs & Shaw © Universal Pictures

Malgré le décès de son interprète, le personnage de Brian O’Conner est toujours bien vivant dans l’univers Fast & Furious. Justin Lin, qui mettra de nouveau en boîte les deux derniers films, a évoqué le personnage il y a quelques mois. Et il a précisé que Brian était un élément important de l’univers à l’approche du dernier virage. Reste à savoir comme il sera intégré à l’histoire si les scénaristes décident de lui donner un rôle dans les deux derniers films.