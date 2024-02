Gladiator 2 : Ridley Scott a "époustouflé" les patrons du studio

Des premières images de "Gladiator 2" de Ridley Scott auraient été montrées aux dirigeants de Paramount et leurs retours seraient très positifs. Le film sortira en France le 20 novembre 2024.

Gladiator 2 : un film qui promet

Gladiator 2 est à n'en pas douter un des films les plus attendus de l'année. Vingt-quatre ans après Gladiator (2000), cette suite était inattendue. Mais Ridley Scott semble avoir encore des choses à faire avec l'univers de Maximus. Pendant de longs mois on a donc suivi les avancées du tournage. Et les informations autour ont fait grandir une certaine excitation autour de ce projet. Que ce soit la construction d'un immense Colisée, la promesse d'une scène d'action mythique, ou encore l'entraînement intensif de Paul Mescal.

Gladiator ©Universal Pictures

Ce dernier tiendra d'ailleurs le rôle principal du film. Celui de Lucius, le fils de Lucilia (Connie Nielsen). À leurs côtés, on retrouvera Denzel Washington, et Pedro Pascal, ainsi que Fred Hechinger et Joseph Quinn dans les rôles des Empereurs Geta et Caracalla. Pour rappel, Gladiator 2 devrait raconter l'histoire de ces deux frères qui ont hérité de l'Empire romain et qui ont régné ensemble pendant une courte période avant que l'aîné ne fasse assassiner son frère.

Ridley Scott va en mettre plein les yeux

Il n'y a donc pour le moment que des retours positifs concernant la production de Gladiator 2 (si ce n'est une explosion au début du tournage). Le tournage s'est récemment terminé, on peut donc espérer voir de premières images du film prochainement. Mais comme on peut s'en douter, les producteurs, eux, ont évidemment déjà pu avoir un aperçu de ce que proposera Ridley Scott.

C'est ce qu'on apprend au sein d'un article de Deadline consacré à un prochain projet du réalisateur. Le média américain affirme, d'après ses sources, que "les premières images ont époustouflé les dirigeants" de Paramount. Ce serait alors une des raisons pour lesquelles le studio aurait l'intention de lui confier un autre film au plus vite.

Cette indication peut sembler anecdotique. Mais on a vu par le passer plusieurs grosses productions américaines repartir en tournage pour des reshoot après un premier jet jugé insuffisant par le studio. Là, une réelle confiance semble régner au sein de Paramount, co-producteur avec Universal et la société Scott Free Productions, et qui sortira le film en France le 20 novembre 2024. Une nouvelle encore une fois encourageante et qui fait espérer le meilleur pour Gladiator 2.