Godzilla vs Kong : un démarrage monstrueux au box-office

Teasé depuis de nombreux mois, le combat tant attendu "Godzilla vs Kong" est actuellement sorti dans 38 pays étrangers. Le résultat est sans appel : 121,8 millions de dollars engrangés pour son premier week-end d'exploration. Un score plus que correct, compte tenu de la pandémie.

Et c'est qui le lion, maintenant ?

Depuis 2014, Godzilla et Kong menaient leurs combats chacun de leur côté, dans des films solo. Toutefois, on savait qu'à un moment ou un autre, les deux monstres allaient finir par croiser le fer. La première bande-annonce de Godzilla vs Kong sortie il y'a quelques mois nous promettait d'ailleurs un affrontement de Titans. Un teaser en forme de mise en bouche qui a rendu fou internet au point de battre un record de vues pour Warner Bros.

Alors que Godzilla vs Kong est très attendu le 31 mars aux USA, il a déjà pu sortir le 24 mars dans de nombreux pays étrangers, dont la Chine.

Godzilla vs Kong met des patates dans les salles chinoises

Pour son premier week-end d'exploitation, le blockbuster réalisé par Adam Wingard fait donc fort : 121,8 millions de dollars (hors Etats-Unis et Union Européenne). Le précédent record "pandémique" était tenu par Tenet et ses 53 millions de dollars de recettes à travers le monde. Surtout, le tiers de ce chiffre revient à la Chine avec 70,3 millions de dollars engrangés. Un chiffre plus que correct, alors que ce pays n'a rouvert que la moitié de ses salles. Cela rappelle également que la Chine est une Terre très prisée des blockbusters américains, pandémie oblige. On a pu le voir avec les ressorties d'Avatar et d'Avengers Endgame, récemment.

Legendary Pictures (coproducteur du film avec Warner et Toho) n'a d'ailleurs pas fait les choses à moitié pour la sortie de Godzilla vs Kong sur le sol chinois. En effet, le studio appartient à Wanda Group qui est le plus grand distributeur chinois qui soit. Par conséquent, il a œuvré sans relâche pour que le maximum de citoyens puissent se précipiter dans les salles obscures. En outre, Il faut se souvenir que Godzilla et le genre kaiju auquel il appartient, est très populaire dans de nombreux pays asiatiques. Ceci explique donc le très bon score du long-métrage.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros

Il ne reste qu'à voir son arrivée aux Etats-Unis, en simultané dans les salles obscures et sur HBO Max. Le défi sera de se placer numéro 1 du box-office américain et de détrôner le film d'action Nobody, actuellement au sommet. Si Godzilla vs Kong marche également dans les salles américaines, ce sera une belle victoire pour le cinéma qui en a bien besoin en ces temps difficiles.

Godzilla vs Kong a subi la colère des fans de Snyder

Si le film de monstres commence à se transformer en un important succès commercial et critique, il suscite toutefois le mécontentement de certains adorateurs de Zack Snyder bien décidés à se faire entendre auprès du studio pour qu'il donne une suite au fameux Snyder Verse avorté après avoir réussi à le faire plier pour obtenir Zack Snyder's Justice League. Ainsi, ils se sont rendus sur les sites spécialisés de notation (tels que IMDB) pour faire baisser volontairement la note critique du film et espérer ainsi se faire entendre. Un raid qui n'a évidemment pas fonctionné, puisque IMDB a fait le ménage quelques heures après.

En France, Godzilla vs Kong est toujours programmé pour le 19 mai.