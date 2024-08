Dispo sur Netflix : le dernier film polémique de Maïwenn avec Johnny Depp

"Jeanne du Barry" est disponible sur Netflix. Le film de Maïwenn avait fait polémique lors de sa présentation au Festival de Cannes en raison de la présence de Johnny Depp.

Jeanne du Barry : Maïwenn face à Johnny Depp

Pour son sixième long-métrage en tant que réalisatrice, Maïwenn s'est lancée dans une production pour le moins ambitieuse avec Jeanne du Barry (2023). Un film en costumes qui relate la vie de la favorite du roi Louis XV, et que la cinéaste avait en tête depuis sa découverte de Marie-Antoinette (2006) de Sofia Coppola - Asia Argento y incarnait alors la comtesse. Des années plus tard, et après avoir été reconnue comme réalisatrice, Maïwenn s'est donc lancée dans cette production qui a connu plusieurs rebondissements.

Jeanne du Barry ©Le Pacte

Dès l'annonce de Johnny Depp au casting pour jouer Louis XV, Jeanne du Barry a fait parler. À cette période, l'acteur était sous les feux des projecteurs, car en plein procès pour diffamation avec Amber Heard. Et sur le tournage, l'ambiance aurait été compliquée. Un rapport évoquant des tensions entre la star et la réalisatrice. Cette dernière s'était ensuite exprimée sur ces rumeurs, précisant qu'il s'agissait surtout d'un malentendu et du "fruit de différences culturelles".

J’ai compris qu’aux États-Unis, les stars ne se font pas vraiment diriger. Elles expliquent au réalisateur comment elles vont jouer la scène et le réalisateur suit le mouvement. Mais en France, le boss, c’est le metteur en scène. Donc à chaque prise, je tournais évidemment sa proposition, mais je lui demandais aussi d’interpréter la mienne pour avoir le choix au montage.

La présence de l'acteur au Festival de Cannes passe mal

Malgré ces difficultés à se comprendre dans un premier temps, Maïwenn n'a pas regretté d'avoir choisi Johnny Depp, estimant que l'essentiel pour elle était de faire "un beau film" et qu'il n'y avait donc "pas la place à ce que la star écrase le reste", comme elle nous le confiait en interview. Bien sûr, une certaine pression était là, et la cinéaste a fait en sorte qu'il soit "le plus en paix possible pour se donner à fond dans le rôle".

Jeanne du Barry a ensuite fait face à un rejet avant même sa première projection au Festival de Cannes dont il faisait l'ouverture. Pour certains, notamment l'association Osez le féminisme, la présence sur la Croisette de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-épouse, était un réel problème.

Le cinéma français défend toujours les agresseurs et continue de mépriser les victimes de violences.

Un collectif de comédiens et de comédiennes avait également déploré, dans une tribune publiée dans Libération, le fait que le Festival de Cannes "déroule le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent". Face à ces réactions, Johnny Depp avait affirmé en conférence de presse ne pas s'en soucier, estimant qu'il s'agissait principalement "des remarques d'anonyme derrière leur écran d'ordinateur".

Un échec financier malgré de bons retours

En dépit de tous ces événements, Jeanne du Barry a bel et bien été montré au Festival de Cannes, où il a été acclamé. Du côté de la presse, le film a divisé avec des avis variés. Le long-métrage a tout de même obtenu une note moyenne de 3,1/5 sur Allociné, basée sur 34 titres de presse. Dans notre critique, nous présentions le long-métrage comme "un biopic élégant" pouvant faire écho avec la propre vie de Maïwenn, et à la mise en scène "sobre, mais efficace".

En salles, Jeanne du Barry n'a pas été le succès attendu. Si 764 000 spectateurs et spectatrices sont allés le découvrir au cinéma en France (un bon score), le film n'a finalement rapporté que 14 millions de dollars avec ses recettes dans le monde. Ce qui est trop peu pour une production dont le budget était estimé à 22 millions d'euros. Néanmoins, l'ajout du long-métrage dans le catalogue de Netflix devrait donner un nouveau coup de projecteur à la réalisation de Maïwenn. Le film est disponible sur la plateforme depuis le 16 août.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+