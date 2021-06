Jurassic World 3 : une première image officielle avec des dinosaures

"Jurassic World : Le Monde d'après" est attendu en juin 2022 sur nos écrans. Il faut encore faire preuve d'une grande patience avant de voir des dinosaures dans les salles. Une première image vient d'être révélée, en attendant un aperçu plus conséquent prévu très prochainement.

Jurassic World 3 va réunir deux générations

Les dinosaures n'ont pas dit leur dernier mot. Au contraire, ils risquent même de prendre encore plus leurs aises dans Jurassic World : Le Monde d'après. Souvenez-vous, à la fin du second opus réalisé par Juan Antonio Bayona, les bestioles préhistoriques avaient eu l'opportunité de filer dans la nature et pouvaient aspirer à vivre aux côtés des hommes. Une cohabitation que l'on imagine difficile et qui sera décrite dans le prochain épisode. Après avoir été aux commandes du premier opus de la nouvelle trilogie, Colin Trevorrow fait son retour à la barre.

Si le film ne sera peut-être pas un point final d'après le producteur Frank Marshall, le réalisateur et co-scénariste souhaite faire le lien entre les deux trilogies. Pour y parvenir, quoi de mieux que de faire se côtoyer les deux générations ? Ainsi, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprendront leurs rôles respectifs, pendant que le trio original composé de Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill va se reformer. L'intrigue reste encore mystérieuse mais on ne doute pas qu'une bande-annonce rendra les choses un peu plus claires.

Un poster et une bande-annonce à venir

Elle ne va d'ailleurs plus tarder. Ou, du moins, nous aurons bientôt le droit à un aperçu. Le compte officiel Jurassic World vient de révéler un poster pour annoncer qu'une preview exclusive du film sera montrée avant la projection de Fast and Furious 9 dans les salles. Aux États-Unis, cette sortie est prévue le 25 juin prochain. Les deux franchises portées par Universal s'entraident sur ce coup et cet aperçu peut être un argument de vente supplémentaire pour attirer du monde dans les salles. On ne sait pas encore si la France y aura aussi droit. Quoi qu'il en soit, les nouvelles aventures de Dom et ses potes seront visibles plus tard chez nous, le 14 juillet (et deux jours auparavant au Festival de Cannes).

Une première images avec des dinosaures

Avant ces images, nous avons droit à une jolie mise en bouche par le biais d'un premier plan du film ! Le dinosaure que l'on voit au premier plan est un Moros Intrepidus. Si on peut le confondre brièvement avec un Raptor, il se différencie de celui-ci grâce à sa crête colorée. Quant au dinosaure plus gros, il s'agit d'un Giganotosaurus. Un dino beaucoup plus gros, qui s'illustre que très partiellement.

Jurassic World : Le Monde d'après ©Universal Pictures

Voilà un exemple de comment les dinosaures vivent sur Terre, même si l'image n'apporte pas de réelles informations sur le scénario. On peut, en revanche, compter sur Colin Trevorrow pour nous donner quelques miettes à picorer. Lors d'une interview pour le média Collider, il explique que le scénario va suivre deux trames parallèles puis qu'elles finiront, ensuite, par se rejoindre pour n'en former qu'une. De ce que l'on pense comprendre, nous aurons d'un côté les trois anciens concernés par une affaire, pendant qu'Owen et Claire le seront par une autre. Puis, tout le monde va ensuite se retrouver pour le bouquet final. Le réalisateur rassure les sceptiques sur cette approche et clame que tout le monde aura son importance dans le scénario et un temps conséquent à l'écran.

À en croire une précédente déclaration de Sam Neill, il y aurait assez de matière pour faire un film d'une durée de six heures. Le compteur ne grimpera jamais autant mais on s'attend à un blockbuster qui dépasse largement les deux heures. Retardé à cause de la crise sanitaire, Jurassic World : Le Monde d'après est attendu le 8 juin 2022 au cinéma.