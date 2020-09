Jurassic World Dominion : Sam Neill et Jeff Goldblum célèbrent leurs retrouvailles en chanson

Sam Neill et Jeff Goldblum se sont enfin retrouvés, quelques semaines après la reprise du tournage de "Jurassic World: Dominion", dont la sortie est prévue pour le 9 juin 2021. Et pour fêter l’événement, les deux hommes ont chanté ensemble.

L’intrigue de Jurassic World 3, toujours un mystère

Si aucun synopsis officiel n’a pour l’instant été communiqué, l’intrigue de Jurassic World: Dominion devrait logiquement reprendre après les événements du deuxième film. À la fin de Fallen Kingdom, les dinosaures s’étaient échappés du manoir dans lequel ils avaient été emmenés et s’étaient éparpillés dans la nature. On devrait donc retrouver un monde différent dans le nouveau film, puisque des dinosaures s’y baladeront en liberté. Et on peut donc imaginer que cela va engendrer des situations imprévues et dangereuses. Mais on ne sait pour le moment pas à quoi les héros seront précisément confrontés.

Après avoir déjà signé le premier des trois nouveaux films, Colin Trevorrow est revenu mettre en boîte Jurassic World 3. Le casting du long-métrage est impressionnant, et mélange des acteurs de la nouvelle trilogie avec celle de l’originale. On retrouvera ainsi Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles d’Owen et Claire, tout comme Jake Johnson et Omar Sy, qui participaient aussi au premier des trois nouveaux films. Introduits dans Fallen Kingdom, Daniella Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon feront aussi leur retour parmi les seconds rôles.

Mais on pourra aussi y voir trois des principaux interprètes de la trilogie originale, puisque Sam Neill revient en tant que Pr Alan Grant, Jeff Goldblum dans la peau de Ian Malcolm et Laura Dern retrouve son personnage de la Pr Ellie Sattler.

Sam Neill et Jeff Goldblum enfin réunis pour le tournage

Il y a quelques mois, alors que le tournage de Jurassic World 3 était toujours suspendu, Sam Neill avait révélé que la compagnie de ses collègues et amis lui manquaient. L’acteur s’était montré pressé de retourner sur les plateaux pour pouvoir partager de nouveaux moments avec eux. C’est désormais chose faite puisque le tournage du film a repris, et Sam Neill est donc de nouveau réuni avec ses amis. Parmi eux, l’acteur a retrouvé Jeff Goldblum, l’interprète de Ian Malcolm, 17 ans après la sortie du premier Jurassic Park. Et pour fêter leurs retrouvailles, les deux hommes se sont assis devant un piano pour chanter leur propre version de « I Remember You », écrite à l’origine par Victor Schertzinger et interprétée par Johnny Mercer. C’est Jeff Goldblum, pianiste accompli (il fait même partie d’un groupe) qui a accompagné Sam Neill au piano. Et celui qui incarne de nouveau le Professeur Grant a partagé la vidéo du moment en question sur son compte Twitter. On vous laisse la découvrir ci-dessous.

Jurassic World 3, déjà l’un des films les plus attendus de 2021

Il y a deux mois, Sam Neill avait encore fait monter l’impatience d’un cran en promettant que le troisième Jurassic World serait le meilleur film de la saga. Si cette déclaration peut être jugée comme osée, le film s’est en tout cas donné les moyens de ses ambitions. En plus de ramener les trois principaux acteurs du premier Jurassic Park de Steven Spielberg, très appréciés des fans, les producteurs de Dominion ont décidé d’utiliser beaucoup plus de dinosaures en animatroniques que dans les deux précédents opus dans un souci d’authenticité. Cette nouvelle devrait aussi ravir les fans, très attachés au look des dinosaures dans les films originaux. Il faudra attendre un peu moins d’un an (le 9 juin 2021) pour savoir si le film sera à la hauteur des attentes.