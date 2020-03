Les films classiques à voir ou à revoir sur OCS

Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment ? On a pour vous une petite sélection de films classiques disponibles en ce moment sur la plateforme d'OCS. Du grand cinéma à voir et revoir !

Avec le coronavirus, la France s'apprête à vivre un confinement de plusieurs semaines. Face à une telle situation, il va falloir réorganiser son quotidien et trouver un moyen d'occuper son temps libre. Heureusement, les plateformes actuelles regorgent de bons programmes. On est notamment allé voir du côté du catalogue d'OCS qui dispose, entre autres, d'une catégorie "classiques" particulièrement bien fournie. Voilà donc nos quelques conseils de films à (re)voir en ce moment.

S'il y a bien un film à voir en ce moment sur OCS, c'est L'Homme qui tua Liberty Valence de John Ford. Bien plus qu'un simple western, ce film a une grande importance dans l'histoire du cinéma. Se déroulant en 1910, on y suit le sénateur Stoddard et sa femme, en voyage dans la petite bourgade de Shinbone. A peine arrivé, le couple est interrogé par un journaliste du coin sur sa venue. Le sénateur va alors raconter comment, dans ses jeunes années, alors tout juste diplômé de droit, il fit la rencontre du cowboy Tom Doniphon, et s'opposa au terrible Liberty Valance. Mais son récit va surtout lever le voile sur ce qui s'est réellement passé, comment la légende a pris le pas sur la vérité.

Avec La Maison sous les arbres René Clément offre un thriller psychologique étonnant où se mêlent espionnage et paranoïa. Dedans, Jill et Philip Hallard forment un couple vivant à Paris depuis deux ans avec leurs deux enfants. Le père est particulièrement pris par son travail, tandis que la mère s'occupe des enfants. Un quotidien épuisant pour Jill, qui montre des signes de fatigue avec notamment des pertes de mémoire. Ainsi, lorsque les enfants sont enlevés, les soupçons se portent sur elle. Un film fascinant porté par Faye Dunaway.

Autre film de René Clément à (re)découvrir sur OCS, Plein soleil est probablement l'un de ses plus envoûtants. Adaptation du roman Monsieur Ripley, on y suit Tom en Italie chargé de ramener son ami Philippe auprès de son père à San Francisco. Sauf que ce dernier n'a aucune intention de rentrer, et que Philippe ne semble pas vraiment être celui qu'il dit. Porté par Alain Delon, superbe, ce thriller ambigu est également accompagné de Maurice Ronet et Marie Laforêt.

Réalisé par Billy Wilder, Boulevard du crépuscule est un modèle de film noir. Un chef d'oeuvre qui porte un regard terrible sur le Hollywood de l'époque. Le film met en scène Joe Gillis, un petit scénariste qui peine à s'en sortir. C'est finalement en rencontrant Norma Desmond, une ex-gloire du cinéma muet, qu'il trouve une occasion rêvée de se faire de l'argent. Cette dernière lui demandant de travailler sur un script du film « Salomé », supposé permettre à l'actrice de faire son grand retour. Ainsi, Joe s'installe dans la grande demeure de Norma et devient son amant. Mais les conséquences seront terribles. En atteste l'ouverture du film sur un corps mort dans une piscine...

Mad Max est un véritable film culte, une référence dans la pop culture. Mel Gibson est l'incarnation parfaite de Max, un policier responsable de la mort d'un membre des Aigles de la route, un gang de motards. Ces derniers souhaitent se venger et la police n'étant pas de taille, Max préfère quitter son poste et fuir avec sa femme et son bébé. Mais le gang parvient tout de même à les retrouver. Seul survivant de leur attaque, Max va ré-enfiler son uniforme et partir pour une vendetta.

Charlot dans ses œuvres ! Les Temps modernes offre à Charlie Chaplin l'occasion d'enfiler un costume d'ouvrier pour démanteler par sa maladresse le système des usines modernes. Le film est à la fois une critique intelligente du monde du travail et un divertissement touchant. A mettre au même niveau que Le Dictateur ou La Ruée vers l'or, également disponibles sur OCS.

C'est un mini cycle Audrey Hepburn qui est proposé par OCS avec également Sabrina et Guerre et paix. Mais Diamants sur canapé reste le plus iconique. Quasiment chaque scène d'Audrey Hepburn étant entrée dans l'inconscient collectif, notamment via ses tenues. Dedans, la comédienne joue Holly, une croqueuse de diamants qui cherche à épouser un homme riche, tandis que son voisin, un écrivain moins fortuné, s'intéresse à elle.

Bien d'autres excellents classiques sont à découvrir sur OCS.