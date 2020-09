Les Nouveaux mutants : des détails sur la première version du scénario

"Les Nouveaux mutants" est sorti dans les salles, récoltant des avis qui versent dans le négatif et un début de box-office faiblard. Le film a connu des problèmes ainsi que des modifications de scénario. On en sait plus sur la première version qui devait davantage se rattacher à l'univers X-Men.

Les Nouveaux mutants : un ratage annoncé

On ne peut pas faire plus prévisible que l'échec de Les Nouveaux mutants. Malmené par la presse, le film se plante au box-office après seulement quelques jours à l'affiche. Il n'a remporté que seulement 10 millions de dollars à l'heure où l'on écrit ces lignes, pour un budget initial de 67 millions (hors marketing). Autant dire que c'est mal barré pour espérer le remboursement de cette mise de départ et les échos peu encourageants ne vont pas jouer en sa faveur.

Le film n'a pas été aidé par la Fox, qui n'a pas su comment le gérer. Pour se rendre compte de l'état de détresse dans lequel s'est retrouvé le studio, il serait à aller jusqu'à songer à retourner tout Les Nouveaux mutants ! Le rachat par Disney a permis de passer la main mais on ne savait pas non plus comment se débarrasser de ce gênant projet au sein de la firme aux grandes oreilles. Le postulat n'est pas très Disney-friendly avec un scénario qui se passe dans un asile et des touches d'horreur. La jeune Dani Moonstar (Blu Hunt) arrive dans l'établissement commandé par le Dr Cecilia Reyes (Alice Braga). Des événements inquiétants vont toucher les autres mutants et ils vont se rassembler pour lutter contre une terrible menace.

Des nouveaux éléments sur l'ancien scénario

Les Nouveaux mutants est un ratage mais il y avait moyen de faire mieux. Les comics éponymes ont leur public, une adaptation aurait pu avoir une autre allure. Si le film n'est pas passé par une intensive phase de reshoots, il a subi des modifications lors de l'écriture du scénario. Un passionnant article d'Entertainment Weekly retrace la genèse du projet et s'attarde sur une première version beaucoup plus intéressante du script. Le média a pu y avoir accès et rapporte que le duo Josh Boone/Knate Lee voulait situer les événements trois ans après ceux d'X-Men : Apocalypse. L'idée était de faire un spin-off dans les années 80 pour établir des ponts avec la saga principale, en particulier au niveau des personnages convoqués. En plus des jeunes mutants principaux, le Professeur Xavier, La Bête et Tornade étaient dans le film. Nous savions déjà qu'ils devaient jouer un rôle mais sans plus de précisions.

Au lieu d'un asile avec le Dr Reyes à sa tête, le scénario partait sur Xavier qui nomme Tornade comme responsable d'une école secondaire à son institut. Installée dans un hôpital abandonné, elle doit permettre à ceux qui ne sont pas adaptés à la vie en communauté et qui ne peuvent pas encore contrôler leurs pouvoirs. Les personnages principaux restaient les mêmes, Dani était toujours au centre, avec Demon Bear comme menace. On peut aussi apprendre qu'une apparition de Warlock était prévue. Josh Boone comptait exploiter ce personnage dans le second opus de la trilogie qu'il avait en tête - un récent rapport évoquait Sacha Baron Cohen pour l'incarner.

Hélas, certains choix ne plaisent pas à la Fox et coûtent trop. Le studio ne veut pas mettre autant d'argent en jeu et ampute le budget prévu d'une partie. Il faut alors revoir la narration et ainsi naît celle à laquelle on a eu droit dans les salles. Si des reshoots ont été prévus, le deal avec Disney empêche qu'ils aient lieu. Le montage est bien celui que voulait Josh Boone (et qui n'a pas convaincu la Fox) mais avec ces révélations sur le scénario, le réalisateur n'est pas le seul à avoir sa part de responsabilité dans ce naufrage.