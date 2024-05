L'Exorciste : le prochain film sera une "nouvelle version radicale"

De nouveaux détails ont été révélés sur le prochain film "L'Exorciste" réalisé par Mike Flanagan. On nous promet un film "audacieux et terrifiant", avec un virage "radical".

L'Exorciste : la saga encore une fois relancée

Certains auraient aimé que L'Exorciste (1973) en reste là, et ne donne pas lieu à une saga. À commencer par son réalisateur, William Friedkin, qui n'a jamais caché son rejet des suites de son film d'horreur culte. Mais à Hollywood, on voit généralement les choses autrement. C'est ainsi qu'un reboot a vu le jour en 2023. Titré L'Exorciste : Dévotion, le film de David Gordon Green n'a pas eu le succès espéré par le studio de production Blumhouse. Les critiques ont égalment été désastreuses. Pourtant, un nouveau film est toujours attendu. Il faut dire que Blumhouse a dû dépenser 400 millions de dollars pour obtenir les droits de la licence. On peut donc comprendre que le studio souhaite rentabiliser leur investissement.

Reste que David Gordon Green a finalement quitté la suite, The Exorcist : Deceiver, qui devait être le deuxième opus d'une trilogie. Une bonne nouvelle est tout de même arrivée, puisque c'est Mike Flanagan qui a pris la suite du réalisateur d'Halloween (2018). Un nom apprécié par les amateurs d'horreur et de fantastique. Ce dernier aurait visiblement de l'ambition et beaucoup de liberté pour ce prochain film, comme en témoigne un article de Variety.

Un nouveau film "audacieux et terrifiant"

On apprend d'abord par le média américain que le film L'Exorciste de Mike Flanagan ne sera pas une suite du film de David Gordon Green (la trilogie ayant été abandonnée), mais une "toute nouvelle histoire". Et celle-ci serait même "une nouvelle version radicale" et une proposition "audacieuse". Il semblerait donc que Blumhouse souhaite amener de la nouveauté dans la franchise et s'éloigner de ce qui a été fait pour l'instant. Reste à savoir ce que signifiera ce virage "radical".

Mike Flanagan a en tout cas voulu rassurer les fans en expliquant l'importance qu'a eu L'Exorciste de William Friedkin dans sa carrière.

L'Exorciste est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu cinéaste, et c'est un honneur d'avoir la chance d'essayer quelque chose de frais, d'audacieux et de terrifiant dans son univers.

Le réalisateur aurait donc une vision bien particulière de ce prochain film L'Exorciste. De quoi faire oublier les précédentes productions ? On l'espère...