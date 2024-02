Marvel : Mark Ruffalo n’est pas très optimiste pour les futurs films

Alors que le Marvel Cinematic Universe enchaînait les cartons il y a quelques années, les fans ont été majoritairement bien moins convaincus par ses dernières productions. Or, Mark Ruffalo n’est pas certain que la Maison des Idées parvienne à retrouver une énorme popularité.

Mark Ruffalo, l’un des six Avengers originaux du MCU

Suite à sa première apparition en Hulk dans Avengers, Mark Ruffalo est devenu l’un des principaux noms du Marvel Cinematic Universe. Il s’est ainsi imposé comme l’un des six membres majeurs de l’équipe de super-héros aux côtés de Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson et Jeremy Renner. Depuis, il est apparu dans quatre autres films de la Maison des Idées, en exceptant ses différents caméos et ses rôles dans les séries What If… ? et She Hulk.

Avengers ©Disney

Mais depuis sa dernière apparition majeure au cinéma dans le rôle de Bruce Banner, à l’occasion d’Avengers : Endgame, le MCU a clairement perdu en attractivité. Nombre de ses derniers films en date ont peiné à convaincre. À l’image par exemple de Thor : Love and Thunder, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ou encore The Marvels. Et Mark Ruffalo ne sait pas si la Maison des Idées parviendra à un jour à retrouver son succès passé.

L’acteur n’est pas sûr que Marvel redevienne aussi populaire

Ruffalo s’est récemment confié dans une longue interview accordée à la version britannique de GQ. Lorsqu’il a été interrogé sur l’évolution de Marvel, il a estimé que « l’expansion avec les séries était vraiment excitant. » Mais il a aussi expliqué que, selon lui, le fait de ne plus avoir à attendre entre chaque histoire concoctée par Marvel n’était peut-être pas une chose positive : « Le truc avec les films Marvel, c’est que l’on devait attendre trois ans, et ç’a créé une sorte de mystique autour de cet univers. »

Ruffalo pense donc que le fait de sortir beaucoup plus de projets – entre les films et les séries – en l’espace de peu de temps a fait du mal à la popularité du MCU. Il salue ainsi la récente décision de Bob Iger de ralentir la cadence pour les prochaines années. Toutefois, l’interprète de Hulk n’est pas sûr que cela soit suffisant pour permettre à Marvel de retrouver la renommée dont le studio disposait il y a quelques années :

« Ces changements pourraient être vraiment positifs. Mais est-ce que le MCU redeviendra ce qu’il était ? Je ne sais pas. »

Un carton à venir, mais aussi d’autres flops ?

Dans la même interview, Ruffalo a aussi expliqué qu’il ne pensait pas avoir droit à un film solo sur Hulk. Car selon lui, un tel long-métrage coûterait trop cher. Quant à ses doutes sur le futur du MCU plus généralement, reste à savoir s’il a vu juste. Marvel aura sans doute du succès avec plusieurs de ses projets à venir. On pense notamment à Deadpool & Wolverine, qui sortira plus tard cette année, et qui promet d’être un carton. Mais d’autres films pourraient faire un flop.

Certains d’entre eux connaissent déjà un développement mouvementé. C’est le cas de Blade, qui a perdu son réalisateur, a eu droits à plusieurs réécritures et a failli perdre son acteur principal, ou encore de Captain America : Brave New World, qui ne rassure pas. On verra si Marvel parvient tout de même à rectifier le tir suite à la décision de Bob Iger de produire moins de projets pour se concentrer sur leur qualité.