MCU : Robert Downey Jr ne ferme pas la porte à un retour d’Iron Man

Lors d’une interview donnée à l’occasion de la promotion de son nouveau film, « Le Voyage du Dr Dolittle », Robert Downey Jr n’a pas fermé la porte à un retour d’Iron Man dans le MCU. Cela ne lui déplairait pas mais il précise que, pour l’instant, Marvel semble prendre une direction différente.

Depuis ses débuts, le MCU est indissociable de Tony Stark. C’est en effet à la suite du beau succès du premier Iron Man en 2008 que Marvel a réussi à s’imposer sur la durée. Forcément, la disparition de ce personnage emblématique (qui a failli être encore plus horrible) dans Avengers : Endgame a beaucoup ému les fans et les rumeurs vont depuis bon train sur un éventuel retour.

Alors qu’il se trouve en pleine promotion de son nouveau long métrage Le Voyage du Dr Dolittle, Robert Downey Jr a été interrogé à ce sujet par Extra. Il ne serait pas contre un come-back, mais cela semble assez compliqué :

Oui, j’aimerais revenir et tout pourrait arriver. Mais pour l’instant j’ai raccroché mes armes et ce n’est pas d’actualité. Je pense aussi que Marvel est parti dans une autre direction maintenant et ils essaient beaucoup d’autres choses. J’ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Il est difficile de se projeter mais il y a beaucoup d’autres choses que nous voulons faire.

Plusieurs retours seraient envisagés

Une déclaration assez énigmatique mais qui démontre en tout cas que l’acteur ne ferme pas définitivement la porte. Cela n’a d’ailleurs rien de surprenant. Comme nous vous l’indiquions en novembre dernier, Robert Downey Jr sera de retour dans le MCU dans le cadre de la série animée What If…? où il assurera le doublage d’Iron Man.

D’autres rumeurs évoquent sa présence dans le prochain Black Widow, il s’agirait cependant d’un très court rôle ou d’un simple caméo situé dans le passé. Comme le signale Screenrant, on peut aussi imaginer voir Iron Man de retour en chair et en os dans le MCU dans le cadre du multivers.

En attendant, Robert Downey Jr s’est orienté vers d’autres horizons. On le retrouve ainsi à l’origine dans The Age of A.I., une série documentaire proposée sur YouTube Originals depuis décembre dernier. Au cours des huit épisodes, l’acteur propose d’explorer la façon dont l’intelligence artificielle transforme profondément le monde et l’humanité. Des thèmes technologiques qui ne sont finalement pas si éloignés des sujets de prédilection de Tony Stark.

Les fans pourront également le voir à l’affiche du Voyage du Dr Dolittle, dès le 5 février prochain au cinéma. Il s’agit pour lui d’un changement d’ambiance avec cette comédie familiale où la star sera accompagnée de nombreux animaux.