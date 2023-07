Oppenheimer : cette prouesse technique de Christopher Nolan

Pour tourner "Oppenheimer" dans les conditions qu'il désirait en IMAX, Christopher Nolan a fait créer par ses équipes une toute nouvelle pellicule noir et blanc.

Oppenheimer : Christopher Nolan toujours plus loin

Depuis plusieurs films maintenant, Christopher Nolan fait parler de lui pour l'ambition qu'il affiche dans ses projets. Au fil du temps, ses longs-métrages sont devenus de plus en plus imposants avec cette idée de proposer une expérience de cinéma pour les spectateurs. Avec son précédent film, Tenet (2020), sa proposition était audacieuse puisque des séquences se jouent de manière inversée. Le réalisateur avait également fait crasher un avion pour une scène. Dans le même genre, Oppenheimer n'est pas mal non plus.

En effet, pour ce biopic consacré au "père de la bombe atomique", Christopher Nolan est allé jusqu'à reproduire une explosion nucléaire sans CGI. Son utilisation de caméras IMAX, permettant d'obtenir un format d'image plus grand et avec une meilleure résolution, est également notable. Un procédé coûteux et technique mais qui permet d'immerger encore plus le spectateur lorsque le film est projeté sur un écran IMAX.

Oppenheimer ©Universal Pictures

Nolan avait déjà utilisé l'IMAX dès The Dark Knight (2008) pour filmer certaines scènes. Avec Oppenheimer, il va encore plus loin, puisque l'intégralité de son film a été tournée avec des caméras IMAX sur une combinaison de pellicules IMAX 65mm et 65mm grand format. Ce à quoi s'est ajouté un autre défi : l'utilisation du noir et blanc.

Le défi du noir et blanc

En effet, bien que la majorité d'Oppenheimer soit en couleur, plusieurs séquences sont en monochrome noir et blanc. Des séquences qui sont en réalité le point de vue de Lewis Strauss, un opposant du physicien et incarné à l'écran par Robert Downey Jr. Pour différencier les deux points de vue, Nolan fait donc ce choix au niveau des couleurs. Un détail qui peut sembler insignifiant mais qui est en réalité une vraie prouesse technique puisque c'est la première fois que des scènes ont été tournées sur pellicule analogique IMAX noir et blanc.

Robert downey Jr. - Oppenheimer ©Universal Pictures

Jusqu'à présent, le noir et blanc, lorsqu'il apparaît dans des scènes dites en IMAX, n'était obtenu qu'en modifiant l'image en post-production. Le passage de la couleur au noir et blanc est d'ailleurs répandu avec des formats traditionnels.

Mais pour Oppenheimer, Christopher Nolan ne voulait pas passer par la post-production. Ses équipes ont donc dû créer une pellicule 65mm en noir et blanc, qui n’existait pas avant le tournage du film a indiqué le service de presse d'IMAX en France dans un communiqué de presse. Pour se faire une idée, il est précisé que la pellicule du film mesure au total 18 km et pèse 300kg !

Oppenheimer est à découvrir dans les salles le 19 juillet 2023.