Ce soir à la TV : le dernier opus d'une saga culte qui a rapporté plus de 4 milliards de dollars !

"Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar" passe ce soir sur M6. L'occasion de revenir sur une des sagas les plus lucratives du cinéma qui s'est conclue avec un cinquième opus qui a connu une production très compliquée.

Pirates des Caraïbes : 5 films pour dépasser les 4 milliards de dollars !

En 2003 Disney relançait l'intérêt du public pour les films de pirates avec l'excellent Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Porté alors par Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley dans les rôles de Jack Sparrow, Will Turner et Elizabeth Swann, le film réalisé par Gore Verbinski est rapidement devenu culte. Visuellement superbe, avec le bon équilibre d'humour, de drame et d'aventure, le long-métrage a surtout marqué les esprits grâce à la performance de Johnny Depp. Le rôle de Jack Sparrow lui a collé à la peau depuis, et c'est sans surprise qu'il est revenu dans toutes les suites depuis.

En effet, avec plus de 654 millions de dollars de recettes récoltés à travers le monde pour Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl, Disney n'a pas hésité longtemps avant de commander d'autres films. On a ainsi d'abord eu droit à une trilogie avec Le Secret du coffre maudit (2006) et Jusqu'au bout du monde (2007), portés par le même trio. Les deux blockbusters ont alors rapporté à eux deux quasiment 2 milliards de dollars !

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ©Walt Disney Pictures

Les producteurs ne pouvaient donc pas s'arrêter là, mais le public a dû patienter avant de voir la suite de la saga. Car ce n'est qu'en 2011 que Jack Sparrow revient dans une sorte d'aventure solo avec La Fontaine de Jouvence (2011), qui a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Et encore 6 ans ont été nécessaires pour le dernier tour de piste du célèbre pirate, La Vengeance de Salazar (2017). Avec ce cinquième et ultime opus de la saga Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes est devenu une des franchises les plus rentables, rapportant plus de 4,5 milliards de dollars, juste devant Mission Impossible qui, avec 7 films, a rapporté à ce jour 4,1 milliards de dollars.

Pirates des Caraïbes 5 : une dernière aventure compliquée pour Jack Sparrow

Si le public a toujours été au rendez-vous pour les films Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar demeure l'un des moins appréciés. Avec seulement 60% d'avis favorables de la part du public sur Rotten Tomatoes, il surpasse uniquement son prédécesseur, Le Secret du coffre maudit, bloqué lui à 54% d'avis favorables. Dommage, car sur le papier, le long-métrage avait de quoi convaincre. Notamment avec la présence d'un nouveau personnage, Carina Smyth, très bien interprétée par Kaya Scodelario.

Dans le film, on retrouve Jack qui va devoir affronter un vieil ennemi, le terrible Capitaine Capitaine Salazar (Javier Bardem), qui s'est échappé du Triangle des Bermudes. S'il veut s'en sortir, Jack devra mettre la main sur le Trident de Poséidon qui permet de contrôler les mers. C'est donc là que Carina entre en jeu. L'astronome brillante est d'abord accusée de sorcellerie en raison de ses connaissances. Mais après avoir échappé à la pendaison grâce à l'intervention d'Henry (Brenton Thwaites), le fils de Will, elle va aider Sparrow à atteindre cet objet mythique.

Kaya Scodelario - Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ©Walt Disney Pictures

Il y a beaucoup de bonnes idées dans Pirates des Caraïbes 5, aussi bien dans le récit que visuellement, avec des séquences folles. Mais l'ensemble demeure inégal. La faute, certainement, à son tournage chaotique. D'abord, les réalisateurs Joachim Rønning et Espen Sandberg, qui avaient envisagé un diptyque pour raconter cette aventure, ont finalement dû se contenter d'un seul film. La production manquant de temps et d'argent, et le tournage étant repoussé à plusieurs reprises. De plus, Johnny Depp aurait été très difficile à gérer sur le plateau, arrivant parfois ivre. C'est aussi à ce moment-là que la relation de la star avec Amber Heard a pris une mauvaise tournure. Cette dernière l'accusera de violence conjugale, ce qui donnera lieu à un procès très médiatisé pour diffamation.

Y aura-t-il un Pirates des Caraïbes 6 ?

Après Pirates des Caraïbes 5, les fans espéraient un sixième opus avec Johnny Depp. Seulement, observant de loin le procès entre l'acteur et son ex-femme Amber Heard, Disney a préféré l'écarter. Pour le remplacer, le studio avait envisagé Margot Robbie pour Pirates des Caraïbes 6. Mais les années ont passé et finalement le projet a été abandonné. Ce qui ne veut pas dire que la franchise Pirates des Caraïbes est morte et enterrée. Récemment, le producteur Jerry Bruckheimer a relancé les espoirs en évoquant un reboot total. Donc sans Johnny Depp, il s'agirait du début d'une nouvelle saga. Il se pourrait d'ailleurs que le co-créateur de The Last of Us s'en charge. Il faudra cependant patienter encore un moment avant d'avoir des éléments concrets à ce sujet.