Scream VI bat déjà un record de la saga

"Scream VI" vient de sortir dans les salles et le succès est au rendez-vous. Pour son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis, le film réalise le meilleur démarrage de la franchise depuis "Scream 3".

Les sœurs Carpenter à nouveau face à Ghostface

Ghostface est de retour dans les salles avec Scream VI. Après la relance de la franchise en 2022 avec Scream, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett n'ont pas tardé avant d'offrir au public une suite directe. On retrouve ainsi les sœurs Carpenter, Sam (Melissa Barrera) et Tara (Jenna Ortega) qui ont survécu à un énième massacre à Woodsboro avec leurs amis Mindy (Jasmin Savoy Brown) et Chad (Mason Gooding). Tous ont décidé de vivre à New York dans l'espoir de mettre derrière eux le drame qu'ils ont vécu.

Sauf que de nouveaux meurtres sont commis et des indices laissés semblent viser directement les deux sœurs. Avec l'aide de Gale (Courteney Cox) et de la revenante Kirby (Hayden Panettiere, déjà dans Scream 4), ils vont tenter de survivre et de découvrir qui est le nouveau Ghostface.

Scream VI ©Paramount

Bien que Scream VI ait eu droit à des critiques très élogieuses de la part de la presse américaine (un peu trop d'après nous, voir notre critique), cela n'assurait en rien le succès du film dans les salles. Mais les producteurs de Paramount ont pu rapidement se rassurer en voyant les chiffres du premier week-end d'exploitation du long-métrage. Sur le sol américain, ce nouvel opus a rapporté pas moins de 44,5 millions de dollars de recettes. Ce qui lui permet de prendre la tête du box-office aux Etats-Unis, et surtout de battre un record pour la franchise.

Scream VI démarre fort

En effet, comme le rappelle Variety, jusqu'à présent le meilleur week-end d'ouverture pour un film Scream était détenu par le troisième avec 34 millions de dollars engrangés. Scream 3 (2000) avait ensuite terminé à plus de 161 millions de dollars récoltés à travers le monde, dont un peu plus de 89 aux Etats-Unis. Un chiffre solide obtenu avec 40 millions de dollars de budget, contre environ 35 millions pour Scream VI.

Pour aller plus loin dans les chiffres, rappelons que le premier opus reste le plus gros succès de la franchise aux Etats-Unis (103 millions de dollars) et dans le monde (173 millions de dollars) pour un budget de 14 millions. À voir si Scream VI parvient à surpasser le film mythique de Wes Craven. Chris Aronson, président de la distribution nationale de Paramount, est en tout cas ravi de ces premiers retours :

C'est extraordinaire d'obtenir un tel résultat après six films. Nous avons fait exploser le démarrage du dernier Scream. Cela n'arrive jamais.

Scream VI a également fait un démarrage encourageant en France (en salles depuis le 8 mars), ce qui pourrait aider le film a grappiller quelques millions.