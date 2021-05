Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield réfute sa présence dans le film

Les rumeurs autour de « Spider-Man : No Way Home » ne cessent d’alimenter l’attente des fans. Après que Tom Holland a certifié qu’il serait le seul Peter Parker du film, c’est au tour d’Andrew Garfield de démystifier sa présence.

Spider-Man : No Way Home – qui sera présent ?

Après avoir mis en scène Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, le cinéaste Jon Watts est de retour derrière la caméra pour réaliser Spider-Man : No Way Home. Toujours porté par Tom Holland dans la peau de Peter Parker, ce troisième opus est très attendu par les fans. Notamment parce que ce nouveau chapitre va explorer le concept des multivers, et des réalités alternatives. Pour l’occasion, Benedict Cumberbatch sera de la partie dans la peau du Dr Strange.

Mais ce n’est pas le retour le plus impressionnant de cette histoire. En effet, les comédiens Alfred Molina et Jamie Foxx sont confirmés au casting. Rien d’exceptionnel me direz-vous. Sauf que si. Parce que les deux acteurs reprennent des rôles qu’ils ont précédemment détenus dans d’autres franchises Spider-Man. Ainsi, Alfred Molina reprend le Dr Octopus qu’il a incarné dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, et Jamie Foxx est de retour dans la peau d'Electro, qu’il a campé dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros de Marc Webb. C’est donc la première fois que des acteurs et leurs personnages issus d’autres franchises reviennent dans le même rôle au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dr Octopus (Alfred Molina) - Spider-Man ©Sony Pictures

Il n’en fallait pas plus pour que les fans spéculent sur les retours d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans leur rôle respectif de Peter Parker. Marvel Studios n’a pas confirmé que Spider-Man : No Way Home allait présenter les différentes incarnations cinématographiques du tisseur. La tendance va même dans le sens de la démystification de ces rumeurs. Il y a peu, Tom Holland a affirmé que Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaîtraient pas dans le film, au grand damne des spectateurs. Pourtant, de nombreux arguments tendent à affirmer le contraire. Les deux comédiens ont été aperçus aux abords du tournage, et la présence de J.K. Simmons, de retour dans la peau de J Jonah Jameson, est un indice palpable qui annonce de grandes choses.

Andrew Garfield confirme qu’il ne sera pas dans le film

Maintenant, c’est au tour d’Andrew Garfield lui-même d’infirmer sa présence dans Spider-Man : No Way Home. L’ancien interprète de Spider-Man assure qu’il n’a jamais été contacté par Marvel Studios, pour quelque raison que ce soit. Lors d’une interview au podcast Happy Sad Confused, le comédien a déclaré ceci :

Je ne peux pas parler pour les autres. Ils sont peut-être en train de préparer quelque chose, mais je n’ai reçu aucun appel.

Spider-Man ©Sony Pictures

La tentative de démystification de Tom Holland n’avait pas vraiment fonctionné par le passé. Les fans sont encore persuadés que les trois interprètes de Spider-Man seront dans Spider-Man : No Way Home. Beaucoup pensent que c’est une stratégie de la part de Marvel Studios de noyer le poisson. Et puis, Tom Holland est le roi du spoil, donc c’est fort probable que Marvel lui ait remonté les bretelles. Andrew Garfield a ajouté que les fans devraient calmer leur attente pour ne pas être déçus :

Je vois à quel point Spider-Man est à la mode en ce moment. Mais j’aimerais juste dire au gens de se détendre.

Il est peu probable que les démentis d’Andrew Garfield calment les espoirs des fans. Avec toute l’effervescence autour du long-métrage de Jon Watts, les producteurs de Marvel Studios n’ont pas vraiment le choix s’ils ne veulent pas se mettre toute une communauté à dos : Andrew Garfield et Tobey Maguire doivent impérativement apparaître !