Spider-Man No Way Home : le possible retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire affole la toile

L’information est encore à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que deux méchants mythiques soient de retour dans « Spider-Man : No Way Home ». Les présences d’Andrew Garfield et Tobey Maguire sont à nouveau évoquées.

Spider-Man : No Way Home – le film de tous les fantasmes

Attendu pour le 15 décembre prochain, le film Spider-Man : No Way Home ne cesse d’alimenter tous les fantasmes des fans. Toujours réalisé par Jon Watts, le film va vraisemblablement conclure la trilogie Spider-Man emmenée par Tom Holland. Ce troisième opus fera suite à Spider-Man : Far From Home où J. Jonah Jameson, toujours incarné par J.K. Simmons, a fait un retour triomphant pour révéler au monde l’identité secrète de Spider-Man. Maintenant, tous les ennemis de Peter Parker savent qu’il est le tisseur.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony

En tout cas, Spider-Man : No Way Home fait office de petite révolution au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le long-métrage va aborder le concept de multivers. D’après la première bande-annonce, le Dr Strange, toujours campé par Benedict Cumberbatch, va user d’un sort très puissant qui pourrait être à l’origine de la rupture de la réalité. Plusieurs mondes vont entrer en collision, ce qui fera de No Way Home une sorte de Spider-Man : New Generation en version live.

Le vrai du faux

Forcément, le film alimente tous les mystères. Et entre ce qui est confirmé, ce qui est encore de l’ordre de l’hypothèse pure, et les indices laissés ça et là par Marvel Studios, c’est difficile de s’y retrouver. Ce qui est sûr, c’est que Jamie Foxx va revenir dans la peau de Electro, un célèbre antagoniste qu’il a incarné dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros, et que Alfred Molina va reprendre le rôle de Dr Octopus, 17 ans après Spider-Man 2.

Dr Octopus (Aflred Molina) - Spider-Man 2 ©Sony

Ensuite, le casting habituel de la trilogie est de retour. Zendaya revient en MJ, Jon Favreau dans les habits de Happy, Jacob Batalon est toujours Ned le meilleur ami de Peter, et Marisa Tomei campe toujours une tante May pas comme les autres.

Les hypothèses principales

Il y a également quelques hypothèses plus ou moins convaincantes concernant des retours attendus dans No Way Home. Le plus probable, c’est l’apparition de Venom. En effet, d’après la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage, Tom Hardy et son symbiote vont se joindre à la fête de Jon Watts. Ensuite, la première bande-annonce laisse fortement entendre que Le Bouffon Vert va également revenir. Reste à savoir si ce sera celui de Willem Dafoe, de James Franco ou celui de Dane DeHaan. D’autres spéculations affirment les retours de Kirsten Dunst en Mary Jane et de Charlie Cox en Daredevil.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios / Sony

Mais la plus grosse question concerne évidemment les retours d’Andrew Garfield et Tobey Maguire dans les rôles des deux anciens Peter Parker. Pour le moment, personne n’est visiblement capable de confirmer ou d’infirmer leur présence dans le film. Mais une nouvelle évocation de ces retours vient de bouleverser les fans !

Andrew Garfield et Tobey Maguire dans Spider-Man : No Way Home ?

Le dernier numéro du magazine Empire vient visiblement de lâcher une bombe. Le média américain vient en effet de citer, dans son dossier consacré au blockbuster Marvel, les noms de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Dans une photographie partagée sur les réseaux sociaux, le magazine revient sur les rumeurs de ces derniers mois et notamment celles sur les présences de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film. Il n'en fallait pas plus pour que les fans du monde entier s'enthousiasment avant la moindre confirmation.

Une information qui est encore loin d'être confirmée, mais un autre élément va dans ce sens. Toujours via Empire, le Lézard de The Amazing Spider-Man et l’Homme de Sable de Spider-Man 3 seraient eux aussi dans cette monstrueuse réunion. Une autre image rapporte cette fois clairement qu'effectivement les comédiens Rhys Ifans et Thomas Haden Church seraient au casting de Spider-Man : No Way Home. Des informations, encore à prendre avec des pincettes, mais qui se traduisent par la formation des Sinister Six à l’écran. Une première !

Quoi qu’il en soit, tout ceci reste encore à être officialisé, soit par les premiers intéressés, soit par Marvel Studios, soit lors de la diffusion de la deuxième bande-annonce, qui ne saurait tarder. Affaire à suivre donc, comme toujours avec ce film…