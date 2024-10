Après le succès monstrueux de Terrifier 3, la suite de la saga horrifique sera "épique"

L'exploitation de "Terrifier 3" en salles vient à peine de débuter, mais son succès devrait assurer une suite. Damien Leone a évoqué "Terrifier 4" et un éventuel cinquième film pour conclure la saga.

Terrifier 3, un succès débuté en France

Depuis plusieurs jours, on ne cesse de parler de Terrifier 3. Pourtant, sur le papier, rien ne laissait présager qu'une telle hype porterait ce film gore à petit budget. Certes, Terrifier 2 avait déjà eu droit à un petit buzz suite aux réactions de certains spectateurs. Mais pour ce troisième opus de la saga de Damien Leone, c'est encore plus fort. D'abord, en France, le film a été interdit aux moins de 18 ans. Ce qui aurait pu enterrer son exploitation en salles, a finalement provoquer un sacré bouche-à-oreille. En moins d'une semaine, le long-métrage a déjà cumulé plus de 200 000 entrées - loin devant le total de 70 000 du film précédent. Un chiffre impressionnant pour ce type de sortie.

La sortie de Terrifier 3 a également attiré du monde aux États-Unis, puisque pour son premier week-end le long-métrage a engrangé plus de 18 millions de dollars de recettes. Un bon score qui permet à la production d'être déjà largement rentable (son coût serait d'environ 2 millions de dollars). Du coup, se pose forcément la question de la suite. D'autant que, sans trop spoiler, la fin du dernier film laisse une porte grande ouverte à un quatrième opus.

Un Terrifier 4, et plus encore ?

Avant même la sortie de Terrifier 3, Variety avait questionné Damien Leone sur la suite qu'il envisageait pour sa saga. Le réalisateur avait alors évoqué une volonté d'aller vers quelque chose de plus "expérimental". Il aurait même déjà en tête "des choses vraiment folles pour le prochain film". Maintenant que ce troisième opus est dans les salles, Variety est revenu à la charge en demandant au cinéaste si Terrifier 4 viendrait conclure la série de massacres d'Art le Clown. D'après Damien Leone, la saga pourrait même aller au-delà avec un cinquième long-métrage.

Je n’ai pas encore de réponse définitive concernant le nombre de films que je vais encore réaliser avant de conclure la saga Terrifier. Personnellement, je ne vois pas la suite se prolonger au-delà d’un ou deux films supplémentaires, mais seul le temps nous le dira.

Terrifier 3 ©ESC Films

Sauf retournement, il y aura donc bien un Terrifier 4, et peut-être plus. Damien Leone n'a pas encore tout prévu, mais, au moins, il affirme savoir "comment cela se termine, et ce sera épique !".

Terrifier 3 est actuellement en salles. Retrouvez ici notre critique, et notre rencontre avec l'actrice Lauren LaVera. Ci-dessous la bande-annonce :