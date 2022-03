The Batman : cet aspect de l'Homme-Mystère que Paul Dano a vite regretté sur le tournage

Paul Dano incarne le terrifiant et mystérieux Riddler dans "The Batman". Un rôle inquiétant pour lequel le comédien a fait preuve d'implication, n'hésitant pas à vivre des journées quelque peu pénibles pour que l'ennemi du Dark Knight soit crédible.

The Batman : la vengeance arrive

Plus que quelques heures avant de pouvoir découvrir l'un des films événements de l'année. The Batman s'apprête à débarquer dans les salles obscures, marquant un retour plus sombre, plus tourmenté et plus dérangeant du Dark Knight. Incarné par Robert Pattinson, le super-héros est animé par un désir de vengeance dans ce thriller captivant signé Matt Reeves (découvrez notre critique ici).

Dans cette nouvelle version où Bruce Wayne apparaît jeune, ambigu et faillible, le milliardaire joue les détectives dans les rues de Gotham City pour débusquer un mystérieux psychopathe. Toujours entouré du fidèle Alfred (Andy Serkis), le justicier croisera sur sa route Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot (Colin Farrell), le commissaire James Gordon (Jeffrey Wright) ou encore le gangster Carmine Falcone (John Turturro).

The Batman ©Warner Bros.

Des rencontres parfois mouvementées qui se feront dans une ambiance poisseuse rappelant notamment l'incontournable Seven de David Fincher.

L'Homme-Mystère, expert en cruauté

Outre Catwoman et le Pingouin, l'autre figure emblématique de l'univers créé par Bob Kane et Bill Finger présente dans The Batman est l'Homme-Mystère, ou Riddler. Grande menace du film, Edward Nashton est un véritable expert en cruauté, qui partage plusieurs points communs avec Bruce Wayne, qu'il connaît d'ailleurs depuis bien longtemps.

En pleine promotion, son interprète Paul Dano s'est confié sur ce rôle mémorable. Et comme ses collègues Robert Pattinson et Zoë Kravitz, le comédien a connu des moments compliqués durant la production. Interviewé dans l'émission Good Morning America, l'acteur a révélé s'être recouvert le corps de plastique sous son costume. Un choix qui s'explique par les motivations de son personnage, déterminé à ne laisser aucune preuve permettant de remonter jusqu'à lui sur les scènes de crimes.

Mais Paul Dano a très vite regretté cette décision. Il a confié à ce sujet, cité par Screenrant :

Le personnage n'a pas vraiment toutes les ressources pour être un justicier très sophistiqué. Donc il est très méticuleux à propos des détails et il est brillant, vraiment dans le contrôle. Je ne pouvais pas me raser intégralement le corps, parce que je pense qu'une part de l'objectif de cette personne est de pouvoir apparaître aux yeux du monde. De la même manière dont Batman a Bruce Wayne, qui lui permet de se montrer, Riddler a Edward Nashton. Donc je me suis dit que j'allais m'envelopper dans un film alimentaire pour voir si cela pouvait couvrir toute preuve d'ADN, et j'ai très vite réalisé que c'était un choix légèrement regrettable. Ma tête allait exploser et la sueur ne pouvait s'échapper de mon corps. Mais ensuite, nous avons appris à travailler avec et je pense que cela donne un bel effet.

The Batman est à découvrir au cinéma dès le 2 mars 2022.