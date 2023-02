The Flash : Batman et Supergirl se dévoilent dans une bande-annonce impressionnante

Warner a dévoilé une longue bande-annonce de "The Flash" à l'occasion du Super Bowl 2023. Des images pleines d'action, d'explosions et de héros mythiques avec le Batman de Michael Keaton et l'introduction de Supergirl.

The Flash, une production compliquée

Le film The Flash était en projet depuis longtemps et on ne peut pas dire que sa production a été de tout repos. Notamment à cause de l'explosion du DC Universe instauré par Zack Snyder. D'autant que Warner a montré qu'ils pouvaient annuler un film déjà tourné, comme avec Batgirl. Et que James Gunn, désormais coresponsable de DC Studios, a rapidement fait comprendre qu'il avait d'autres plans. Ajoutez à cela le comportement problématique de la star du film, Ezra Miller, impliquée dans des affaires de violences, on avait de sérieux doutes quant au maintien de The Flash.

Ezra Miller - The Flash ©Warner Bros.

Et pourtant, le film d'Andy Muschietti est bel et bien là avec une bande-annonce complète dévoilée à l'occasion du Super Bowl 2023 (et visible en une d'article). Que Warner profite de cet événement si important pour promouvoir The Flash, montre alors que le studio compte dessus. Et vu les images proposées, on en est plutôt content.

Batman et Supergirl sont là !

Comme on peut le voir sur ces images de The Flash, Barry Allen va provoquer un véritable chaos en se baladant à travers le temps et les univers. Inspiré des comics Flashpoint, le héros va utiliser ses pouvoirs pour empêcher la mort de sa mère, ce qui provoquera une rencontre avec une de ses versions alternatives. Surtout, dans le monde qu'il va créer, les méta-humains n'existeront plus, raison pour laquelle il n'y aura plus de héros pour empêcher le général Zod (Michael Shannon, de retour) d'instaurer sa tyrannie.

The Flash ©Warner Bros.

Barry va alors devoir se tourner vers un ancien héros bien connu du public, le Batman de Michael Keaton. Ce dernier se montre véritablement dans cette bande-annonce et en impose. Enfin, on découvre qu'une jeune fille prisonnière n'est autre que Kara, alias Supergirl (Sasha Calle), la cousine de Superman. Cette dernière fait une entrée fracassante et participe à la débauche d'explosions qu'on nous promet avec cette bande-annonce.

Le film sera à découvrir le 14 juin dans les salles.