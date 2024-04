Ce soir à la TV : un des meilleurs films DC avec Margot Robbie au top !

Ce soir direction TMC pour voir "The Suicide Squad", un des meilleurs films super-héroïques de ces dernières années avec Margot Robbie toujours aussi géniale en Harley Quinn.

The Suicide Squad : un blockbuster déjanté

Voilà un moment que les films super-héroïques issus de l'univers DC peinent à convaincre. Depuis la trilogie quasi-parfaite de The Dark Knight, il y a eu quelques bonnes propositions. Notamment lorsque Zack Snyder a lancé le DC Extented Universe (DCEU) avec Man of Steel (2013), avant de revenir avec Batman v Superman : L'Aube de la justice (2016). Deux films imparfaits d'après nous, mais qui restent de vraies propositions de cinéma. Malheureusement, par la suite, le DCEU a trop souvent déçu.

Comme avec Suicide Squad (2016), qui malgré son carton au box-office, n'a pas laissé de bons souvenirs. Dommage, car, sur le papier, voir des anti-héros s'allier dans une mission suicide était plutôt attrayant. C'est d'ailleurs grâce à ce film que Margot Robbie est devenue iconique en incarnant parfaitement Harley Quinn. Un rôle qu'elle a repris plusieurs fois, notamment lorsqu'une deuxième chance a été donnée à la Task Force X avec The Suicide Squad (2021).

Margot Robbie (Harley Quinn) - The Suicide Squad ©Warner Bros.

L'actrice est encore géniale en Harley Quinn et s'éclate même en solo. Car après une scène d'introduction déjantée, l'héroïne se retrouve seule survivante sur une île qu'elle devait infiltrer. En prévision de cet échec, Amanda Waller compose une équipe parallèle avec Bloodsport (Idris Elba), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior, la révélation du film vue depuis dans Road House), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) et King Shark (Sylvester Stallone). Ce sont eux que l'on suit en priorité dans des scènes d'action créatives et dynamiques, mais chaque apparition d'Harley Quinn restent mémorables. À la sortie du film, on avait en tout cas été ravis par la proposition de James Gunn, car il s'agissait d'une véritable bouffée d'air frais par rapport à d'autres productions DC (voir notre critique).

Une des rares réussites du DCEU

Avant ce film de James Gunn, les déceptions avaient été grandes du côté du DCEU. Comme avec Wonder Woman 1984 (2021). Aquaman (2018) était lui parvenu à nous plaire davantage grâce à sa proposition décalée, mais le film n'avait pas fait l'unanimité. Par contre, depuis The Suicide Squad, on ne peut pas dire que les productions DC ont été mémorables. Car si on met de côté The Batman (film hors du DCEU), l'enchainement Black Adam (2022), Shazam! La Rage des Dieux (2023), The Flash (2023), Blue Beetle (2023), Aquaman et le Royaume perdu (2023) a vraiment fait mal aux yeux. Un avis partagé par d'autres médias, comme on peut le voir avec les notes affichées sur Rotten Tomatoes, qui récolte les avis de la presse et du public.

The Suicide Squad ©Warner Bros.

Avec 90% d'avis favorables de la part de la presse, et 82% de la part du public, The Suicide Squad peut être considéré comme un des meilleurs films DC de ces dernières années. Seul Blue Beetle s'en rapproche étonnamment avec des notes de 78% et de 91%. Black Adam n'a eu lui que 38% d'avis favorables de la part de la presse, tandis qu'Aquaman 2 n'a pas dépassé les 34%. Le seul élément de déception pour The Suicide Squad demeure son score au box-office : seulement 167 millions de dollars de recettes dans le monde. En France, le film n'avait même pas atteint le million d'entrées, mais seulement 714 000.

Des chiffres qui s'expliquent cependant par la période compliquée. En effet, en plein Covid, les salles de cinéma n'étaient pas à leur pleine capacité dans le monde. Warner Bros. avait d'ailleurs fait le choix de proposer aussi le film sur la plateforme HBO Max. Et même si les chiffres ne permettent pas de parler de The Suicide Squad comme d'un succès, la série dérivée Peacemaker (2022) proposée ensuite par James Gunn peut indiquer que le film avait tout de même convaincu les patrons du studio. D'ailleurs, James Gunn est depuis devenu le co-responsable de DC Studios et va pouvoir proposer un nouveau Superman. Voilà qui ferait presque oublier le passé du cinéaste chez Marvel, en tant que réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie...