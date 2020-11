Thor Love and Thunder : Chris Pratt demande à Chris Hemsworth d'arrêter de s'entraîner

Le comédien Chris Hemsworth a commencé l'entraînement pour reprendre le rôle du dieu du tonnerre dans « Thor : Love and Thunder ». Une prise musculaire qui ne plaît pas à tout le monde puisque Chris Pratt a demandé à son collègue d'arrêter l'entraînement.

Thor : Love and Thunder – fini Fat Thor ?

Attendu pour le 9 février 2022, Thor : Love and Thunder verra les retours de Tessa Thompson, de Chris Hemsworth et de Natalie Portman dans leurs rôles respectifs. On sait également que Christian Bale apparaîtra dans un rôle encore tenu secret. Cette nouvelle aventure présentera l'ancienne petite amie de Thor, Jane Foster, comme la nouvelle déesse du tonnerre. Sans entrer dans les détails, le film de Taika Waititi reprendra l'excellent arc créé par le scénariste Jason Aaron qui s'est conclu en 2019. Une histoire à travers laquelle Thor n'est plus digne de Mjonlir. Le fils d'Odin perd ses pouvoirs et le marteau enchanté revient à Jane Foster. Cette dernière devient alors la nouvelle déesse du tonnerre. Seul problème, elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et chacune de ses transformations l'affaiblit un peu plus. Une histoire passionnante qui devrait renouveler la saga du dieu asgardien.

© Marvel Comics

On a récemment appris que Thor : Love and Thunder sera un peu un Avengers 5 non officiel. De nombreux personnages sont attendus, bien que leurs identités soient encore tenues secrètes. Pour le moment, seul Chris Pratt est confirmé au casting, ce qui annonce évidemment le retour de Star Lord dans Thor : Love and Thunder. Une révélation peu surprenante puisque l'ancien Dieu du Tonnerre décidait de rejoindre les Gardiens de la Galaxie à la fin d'Avengers : Endgame.

Chris Hemsworth a repris l'entraînement

Il y a quelques jours, le comédien Chris Hemsworth a partagé une photographie sur son compte Instagram. Un cliché dans lequel il est de retour à l'entraînement, et où il soulève un énorme pneu. Une photo qui laisse entendre que l'acteur a repris le chemin de la musculation pour incarner Thor. C'est en tout cas ce que suggèrent les fans. Ce qui implique que le héros sera de retour au top de sa forme. Ainsi, le Fat Thor de Avengers : Endgame ne serait alors qu'une erreur de parcours. Taika Waititi devrait ramener le puissant guerrier des premiers films.

Une nouvelle qui ne fait pas plaisir à Chris Pratt. Ce dernier, plein d'auto-dérision, réutilise le ton employé lors des rencontres entre son personnage et Thor dans les précédents films du Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, les discussions entre Star Lord et Thor étaient généralement assez tendues. Star Lord était victime d'un complexe d'infériorité par rapport au dieu Asgardien. Une situation de dualité unilatérale que le Gardien de la Galaxie tentait de régler par des rapports de force tournés en dérisions dans les films des frères Russo. Chris Pratt joue le jeu jusqu'au bout puisqu'il conserve cette relation dans la vraie vie en s'adressant à son collègue. Dans les commentaires de la photographie, Chris Pratt joue la carte comique en suppliant son ami d'arrêter ses exercices physiques :

Hey mon pote. Je viens de recevoir des nouvelles de mon entraîneur et il aimerait que tu arrêtes de t'entraîner. Puisque nous allons être dans le même film et tout, il ne veut pas que je reste à côté de toi si tu ressembles à ça.

De manière amusante, les sentiments de Chris Pratt à l'égard de Chris Hemsworth reflètent les réflexions de Star Lord vis-à-vis de Thor. En tout cas, ce commentaire tend à confirmer que Chris Hemsworth est de retour au travail pour récupérer la carrure du Thor original. Et donc de laisser Fat Thor derrière lui. Encore un changement corporel pour le dieu asgardien qui va certainement diviser les fans...