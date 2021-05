Thor Love and Thunder : comment Jane Foster va-t-elle récupérer Mjolnir ?

On sait maintenant que Jane Foster, la protagoniste incarnée par Natalie Portman dans les deux premiers films « Thor », va devenir la nouvelle déesse du tonnerre dans « Thor : Love and Thunder ». Reste maintenant à savoir comment elle va entrer en contact avec Mjolnir. Et on a une théorie parfaite pour expliquer tout ceci !

Thor : Love and Thunder – Jane Foster sera la nouvelle Thor

Les fans connaissent cette information depuis quelque temps maintenant. Taika Waititi, qui met en scène Thor : Love and Thunder, a décidé que Jane Foster sera la nouvelle déesse du tonnerre. La protagoniste incarnée par Natalie Portman dans Thor et Thor : Le Monde des ténèbres, a donc accepté de reprendre son rôle pour les besoins de Thor : Love and Thunder. Il faut dire que le cinéaste réserve à la comédienne une sacrée évolution puisqu'elle va devenir la nouvelle détentrice de Mjolnir, le marteau magique de Thor.

Thor - Jason Aaron ©Marvel Comics

Le tournage a actuellement lieu en Australie, et le film promet déjà de sacrées surprises. Déjà, son casting est impressionnant avec notamment la présence de Chris Hemsworth, de Tessa Thompson, de Christian Bale dans la peau du grand méchant Gorr, de Russell Crowe dans le rôle de Zeus, et de la totalité des Gardiens de la Galaxie. Ensuite, parce que le long-métrage va suivre l'intrigue des comics de Jason Aaron, qui décide de donner les pouvoirs de Thor à Jane Foster. Le dieu asgardien devient alors Odinson tandis que son ancienne petite amie prend le statut de la nouvelle Thor.

Comment Jane Foster obtient le marteau de Thor dans les comics ?

Dans les comics de Jason Aaron, Mjolnir finit sa course sur la Lune. Thor perd ses pouvoirs et son marteau lorsque Nick Fury lui murmure quelque chose à son oreille dans le comics Original Sin. À cause de cette phrase qui reste secrète pendant des années, Thor n'est plus digne de soulever Mjolnir. Ce dernier s'échappe des mains du dieu asgardien pour s'échouer sur notre Lune. Plus tard, Jason Aaron dévoile aux lecteurs ce que Nick Fury a susurré à l'oreille de son collègue super-héros : « Gorr avait raison ».

Thor - Jason Aaron ©Marvel Comics

Ainsi, Jane Foster trouve le marteau de Thor sur la lune et devient la nouvelle déesse du tonnerre. Malheureusement pour elle, elle est atteinte d'un cancer en phase terminale, et chacune de ses transformations en déesse asgardienne l'affaiblie un peu plus. Pour le moment, difficile de savoir comment le Marvel Cinematic Universe (MCU) va introduire cet événement au cinéma. Il y a cependant une théorie qui tient largement la route !

MCU théorie : comment Jane Foster obtiendra-t-elle Mjolnir ?

À la fin d'Avengers : Endgame, Steve Rogers part dans le temps avec Mjolnir pour remettre les pierres d'infinité à leur place. Mais Captain America décide de rester dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. Il revient alors âgé pour donner son bouclier à Sam Wilson. Mais quid du marteau enchanté ? À l'heure actuelle, personne ne sait ce que le super-soldat a fait du marteau de Thor. Bien qu'on peut supposer que le soldat américain remet Mjolnir quelque part dans le continuum temporel, il y a peut-être une autre explication.

Captain America (Chris Evans) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Une théorie pourrait suivre les éléments des comics de Jason Aaron. Il s'agit d'une hypothèse qui vient de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Dans la série de Malcolm Spellman, certains dialogues répètent plusieurs fois que Steve Rogers est sur la Lune. Pour le moment, difficile de savoir s'il s'agit d'une blague ou si l'ancien Captain America est réellement sur notre satellite naturel. Mais si Cap est vraiment sur la Lune, cela donne encore plus de crédibilité à cette théorie.

Peut-être que le voyage de Cap à travers le temps l'a amené à s'arrêter sur la Lune. Peut-être que ce dernier a laissé le marteau magique sur la Lune, permettant ainsi au MCU de suivre les événements des comics. Enfin, peut-être que Malcolm Spellman tease la présence de Captain America sur la lune, en tant que protecteur du marteau enchanté. Une théorie plus que passionnante qui se déroulera éventuellement dans Thor : Love and Thunder. Ce qui laisserait entendre le retour de Chris Evans dans la peau de Captain America...