Vin Diesel va jouer dans le film adapté du jeu de robots Rock'Em Sock 'Em Robots

Vin Diesel ne sait pas que conduire des bolides. Ainsi, l’acteur jouera et produira l’adaptation en live-action du jeu de société Mattel "Rock ‘Em Sock ‘Em Robots". Une information qui rappelle que ces dernières années, la célèbre entreprise de jouets s’investit comme jamais pour mettre ses produits dans les salles obscures…

Vin Diesel et Universal : une belle histoire d’amour…

Vin Diesel va donc collaborer une nouvelle fois avec Universal Pictures pour le film Rock 'Em Sock 'Em Robots en accord avec Mattel Films. Entre l’acteur et le célèbre studio américain, la collaboration dure depuis vingt ans. En effet, depuis 2001 et Fast & Furious, la star hollywoodienne travaille régulièrement avec l’entreprise pour les besoins de la saga. Toutefois, il n’y a pas eu que la saga de bolides. Ainsi, Universal Pictures était également de la partie quand il a fallu produire trois épisodes consacrés au personnage de Riddick (autre personnage culte, incarné par Vin) : Les Chroniques de Riddick, Les Chroniques de Riddick : Dark Fury, et Riddick.

Cette confiance entre Vin Diesel et Universal Pictures va donc faire naitre un nouveau film, qui devrait plus convenir aux enfants (comme ce fut le cas avec Baby-Sittor). Pas mal pour celui qui est récemment devenu le plus dangereux conducteur de l’Histoire du cinéma.

Un jouet populaire

Rock 'Em Sock 'Em Robots est un jeu de société édité par Mattel à partir des années 60 avec deux robots sur un ring : l’un est rouge, l’autre est bleu. À l'aide d'une manette, chaque joueur actionne son robot et tente de faire tomber son rival pour remporter le match. Le jeu a connu un succès considérable aux États-Unis, se vendant par centaines de milliers et devenant un véritable phénomène dans la pop-culture contemporaine.

En effet, il existe de nombreuses variantes du jouet, telles qu’une version Transformers, dans laquelle les deux robots sont Optimus Prime et Megatron. Il a également été adapté en jeu vidéo sur Game Boy Advance et sur Playstation. Surtout, le film produit par Vin Diesel ne sera pas la première apparition du jeu de société au cinéma. On rappelle que les deux robots boxeurs étaient apparus dans Toy Story 2. Ils sont également présents en clins d’œil dans les films Charlie et la chocolaterie et Les Indestructibles.

Toy Story 2 ©Pixar Animation Studios

Cette adaptation en live-action racontera l’histoire d’un père et d’un fils qui se lieront avec un robot. Le synopsis semble mince, mais rappelle quand même les films Real Steel et Chappie, qui voyaient une amitié étrange entre un humain et une machine. La chose est d’autant plus ironique que Vin Diesel avait déjà joué dans ce genre de long-métrage : c’était à l’occasion de Le Géant de fer, dans lequel il doublait l’immense robot.

Si on ne connait pas le réalisateur, on sait en revanche que ce sera Ryan Engle qui sera en charge du scénario. Ce dernier est connu pour avoir travaillé sur les films Rampage et Non-stop.

Mattel à la conquête du cinéma

Comme le déclare Vin Diesel dans un communiqué, Rock 'Em Sock 'Em Robots promet d’être une véritable saga, à la manière de Fast & Furious :

Prendre le jeu culte Rock 'Em Sock 'Em Robots, avec Mattel comme partenaire, et s’aligner pour créer une franchise comme nous avons fait avec Universal et FF, est vraiment excitant.

L’annonce est ambitieuse, mais peu surprenante, surtout quand on connaît les objectifs de Mattel. En effet, à la manière de son concurrent Hasbro (Transformers, G.I. Joe), la célèbre société de jouets tente également d’exporter de manière spectaculaire ses jouets dans la case cinéma. C’est ainsi que via Mattel Films, de nombreuses adaptations cinématographiques sont actuellement en préparation. En effet, en plus de Rock 'Em Sock 'Em Robots, nous aurons droit à Barbie, Les Maîtres de l’univers, Uno ou bien encore Hot Wheels.

En attendant, vous pourrez retrouver Vin Diesel dans Fast & Furious 9, à partir du 14 juillet prochain.