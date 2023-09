Bruce Willis : les terribles révélations de sa femme sur la maladie de l'acteur

Emma Heming Willis, l'épouse de Bruce Willis, s'est exprimée sur la situation de son mari, diagnostiqué d'aphasie avant que sa maladie progresse en démence fronto-temporale. ©Instagram Tallulah Willis

Bruce Willis, l'évolution malheureuse de sa maladie

Fin mars 2022, on apprenait que Bruce Willis allait mettre un terme à sa carrière en raison d'une maladie. Atteint d'aphasie, le comédien allait perdre au fur et à mesure ses capacités cognitives. Mais sa maladie a évolué. Et un an plus tard, les proches de l'acteur ont malheureusement annoncé que les médecins de Bruce Willis lui avaient diagnostiqué une démence fronto-temporale. Une progression de la maladie terrible pour sa famille.

Bruce Willis ©Instagram Rumer Willis

À plusieurs reprises, ses proches se sont exprimés sur cette situation. Tantôt en lui rendant hommage ou en partageant un souvenir, comme l'a fait Demi Moore. Tantôt en évoquant des moments très personnels, comme l'a fait sa fille Tallulah Willis.

"Cela ne rend pas les choises moins douloureuses"

Dernièrement, c'est l'actuelle épouse de Bruce Willis, Emma Heming Willis, qui s'est exprimée sur la situation actuelle. Invitée dans l'émission Today, elle est d'abord revenue sur la révélation du diagnostic de son époux. C'est auprès de ses filles, Mabel et Evelyne, qu'elle en a d'abord parlé, pour éviter qu'il y ait, de leur côté, de la "stigmatisation ou de la honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence".

Néanmoins, elle a admis ensuite que ce diagnostic a été reçu de sa part comme une forme de soulagement. Car enfin elle obtenait une explication sur le comportement de Bruce Willis. Tallulah Willis avait, elle aussi, raconté son incompréhension face à des absences de son père, le prenant parfois personnellement. Pour Emma Heming Willis, cette annonce d'aphasie par les médecins fut donc à la fois une bénédiction et une malédiction.

Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le simple fait d'être dans l'acceptation et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles

Emma Heming Willis a également expliqué à quel point la situation était difficile pour la famille et pour la personne diagnostiquée, ajoutant que "quand ils disent que c’est une maladie familiale, c’est vraiment le cas". La présentatrice a alors demandé si Bruce Willis avait conscience de ce qui lui arrive. Ce à quoi a répondu son épouse : "C'est difficile à savoir".