Bruce Willis : le message bouleversant de sa fille Tallulah Willis

Dans un long texte, Tallulah Willis, la fille de Bruce Willis et Demi Moore, s'est exprimée au sujet de la maladie de son père. Un récit éprouvant dans lequel la jeune femme évoque ses problèmes psychologiques et sa réaction face au déclin de son père.

La maladie de Bruce Willis touche aussi sa fille

Voilà plus d'un an que Bruce Willis a annoncé arrêter sa carrière. Malheureusement, la raison de ce choix est liée à sa santé. L'acteur révélant alors souffrir d'aphasie. Une maladie causée par des dommages au cerveau et entraînant un trouble de la communication. Son état s'était d'ailleurs aggravé en février dernier. Sa maladie évoluant en démence fronto-temporale.

Suite à cette annonce, plusieurs personnalités et proches du comédien se sont exprimés depuis. John Travolta lui avait transmis un message touchant sur Instagram. Tandis que son ancienne compagne Demi Moore avait dévoilé une vidéo de Bruce Willis pour son anniversaire. Et plus récemment, c'est Arnold Schwarzenegger qui y est allé de son hommage.

Bruce Willis et Tallulah Willis ©Instagram @buuski

Cependant, le message le plus émouvant restera peut-être celui de Tallulah Willis, la fille de l'interprète de John McClane et de Demi Moore. Cette dernière a eu l'opportunité d'écrire un long et bel essai dans Vogue. Un écrit extrêmement personnel dans lequel Tallulah Willis livre des éléments de sa vie et l'impact du diagnostic de Bruce Willis.

Une longue épreuve pour Tallulah Willis

Si elle commence à évoquer sa jeunesse, son rapport aux médias et ses neuf ans de thérapie, Tallulah Willis en vient par la suite au sujet de la maladie de son père. Elle explique alors ne pas avoir attendu les premiers diagnostics pour remarquer des changements dans le comportement de son père. Mais au sein de sa famille, on justifiait ses "absences de réactions" par d'anciens tournages de films d'action.

Je savais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par une sorte de vague absence de réaction, que la famille a mise sur le compte d'une perte d'audition typique à Hollywood : "Il faut parler plus fort ! Die Hard a abîmé les oreilles de papa".

Le plus dramatique vient ensuite, puisque Tallulah Wills admet avoir songé qu'elle était le problème. Que son père ne s'intéressait plus à elle, qui en plus ne se pensait "pas assez belle pour ma mère".

Plus tard, ce manque de réaction s'est étendu. Et je l'ai parfois pris personnellement. Il avait eu deux enfants avec ma belle-mère, Emma Heming Willis, et je pensais qu'il ne s'intéressait plus à moi. Bien que cela ne puisse pas être plus éloigné de la vérité, mon cerveau d'adolescente s'est torturé en faisant des calculs erronés : Je ne suis pas assez belle pour ma mère, je ne suis pas assez intéressante pour mon père.

Un témoignage émouvant et pour lequel on ne peut avoir que de l'empathie. Tallulah Willis poursuit alors en avouant qu'elle a fait face au déclin de Bruce Willis avec "un mélange d’évitement et de déni, dont (elle n'est) pas fière". Il paraît évident qu'il n'est pas facile pour une enfant de gérer une telle situation. Mais Tallulah Willis ajoute à cela ses propres problèmes psychologiques durant de nombreuses années : "La vérité, c'est que j'étais moi-même trop malade pour y faire face".

Ce déclic émouvant

On apprend alors qu'elle est devenue sobre à l'âge de 20 ans, a souffert pendant quatre ans d'anorexie, et a été admise à 25 ans dans un centre pour traiter sa dépression qui durait depuis son adolescence (à 11 ans elle découvre sur Internet des messages haineux sur son physique). Après des années de souffrance, et après avoir été diagnostiquée TDAH, elle déclare aller beaucoup mieux aujourd'hui.

Concernant la maladie de Bruce Willis, Tallulah Willis est donc longtemps restée sans émotion devant la situation. Mais un déclic, qui a eu lieu durant l'été 2021 lors d'un mariage, l'a forcée à y "faire face".

Le père de la mariée a fait un discours émouvant. Je me suis rendu compte soudain que je ne vivrais jamais ce moment, que je ne verrai jamais mon père parler de moi à mon mariage. J’étais dévastée. J’ai quitté la table du dîner, je suis sortie, et j’ai fondu en larmes dans un buisson.

De toute cette épreuve, Tallulah Willis garde du positif. Et c'est peut-être ce qui touche le plus dans son texte. "Il sait toujours qui je suis et s'illumine lorsque j'entre dans la pièce" écrit-elle avant de conclure sur son sentiment d'avoir trouvé une manière d'aller de l'avant. En étant présente pour son père. Mais également sa nièce Louetta, fille de sa sœur aînée Rumer.