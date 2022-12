Johnny Depp apparaît en Jack Sparrow pour la bonne cause

L'acteur Johnny Depp s'est montré très attentionné envers un jeune Youtubeur en lui envoyant un message déguisé en Capitaine Jack Sparrow, personne qu'il incarne dans la saga "Pirates des Caraïbes".

Johnny Depp, le visage de Pirates des Caraïbes

La carrière de Johnny Depp est particulièrement riche. Mais s'il y a bien un rôle qu'on retiendra de lui, c'est celui de Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes. Un personnage qu'il a incarné à partir de 2003 et durant cinq films jusqu'en 2017. Suffisant pour créer une véritable horde de fans qui n'ont jamais cessé depuis de réclamer son retour dans la franchise. Pour beaucoup, Pirates des Caraïbes ne peut pas se faire sans l'acteur. Et alors que Disney tente de relancer l'univers, rien n'est moins simple pour le studio.

Johnny Depp - Pirates des Caraïbes La Malédiction du Black Pearl ©Walt Disney Pictures

Dès la production de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar (2017), les déboires personnels de Johnny Depp ont posé quelques problèmes. À l'époque, l'acteur n'était pas le plus facile à gérer sur un tournage et sa relation avec Amber Heard n'a pas aidé. La comédienne accusant Johnny Depp de violences conjugales. S'en est suivie une bataille médiatique et judiciaire jusqu'en 2022. Après un deuxième procès où les deux vedettes s'attaquent pour diffamation, l'affaire est enfin classée.

Mais la colère des fans de Johnny Depp ne semble pas s'être estompée et certains réclament encore et toujours qu'il soit impliqué pour un nouveau Pirates des Caraïbes. L'annonce d'un prochain film porté par Margot Robbie (annulé depuis) n'avait d'ailleurs pas ravi tout le monde.

Jack Sparrow aide un enfant malade

À défaut de voir Johnny Depp incarner une sixième fois Jack Sparrow dans un long-métrage, on a pu l'apercevoir dans son costume sur une vidéo Youtube. Un petit sketch qu'il a mis en place pour envoyer un message à un jeune garçon du nom de Kori. Âgé de onze ans, celui-ci tient la chaîne Youtube Kraken The Box et est un grand fan de Jack Sparrow. Surtout, l'enfant a une santé fragile et, comme l'explique le Dailymail, il a déjà subit "deux transplantations cardiaques et serait en soins palliatifs". Son souhait serait alors de gagner autant d'abonnés que possible, tant qu'il le peut.

Johnny Depp est donc venu lui donner un coup de main dans une vidéo touchante. Du moins, par son intention. Car l'acteur n'apparaît pas au meilleur de sa forme et son discours est difficilement audible. On comprend tout de même qu'il souhaite au "Capitaine Kori" bonne chance et lui envoie tout son respect et son amour.

Cette vidéo n'est pas la seule partagée par Kori. Seulement deux jours plus tard, le jeune garçon a posté une seconde vidéo, après avoir vu son nombre d'abonnés grimper en flèche. Dedans, Kori a pu parler directement avec Johnny Depp par téléphone. Là encore, l'acteur met en place toute une mise en scène et joue à fond son rôle de Jack Sparrow. Peut-être un peu trop même.

Encore une fois, on retiendra simplement l'attention et la joie procurée à cet enfant. Et alors que Johnny Depp invite les gens à s'abonner à la chaîne de Kori, il est précisé en fin de vidéo que la partie 2 de leur conversation sera postée lorsqu'il en aura 200 000. Vous pouvez l'aider en vous abonnant à sa chaîne ici.