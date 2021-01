Green Arrow and the Canaries : la série ne verra pas le jour

"Arrow and the Canaries" devait être un spin-off qui allait compléter un Arrowverse déjà bien garni. Mais la chaîne The CW en aura décidé finalement autrement après un temps de réflexion le projet de série est totalement abandonné pour laisser la place à d'autres choses plus neuves.

Green Arrow and the Canaries : la relève d'Arrow

Comme tous les univers étendus à base de super-héros, le renouvellement est une étape impossible à éviter au bout d'un certain moment. Le Arrow original, Oliver Queen, a donc fait ses adieux lors d'une huitième saison mais une partie de ce qui est développé autour doit continuer. L'Arrowverse avait d'ailleurs essayé d'introduire un nouveau spin-off juste avant la fin de la saison 8 d'Arrow. The CW avait tenté de glisser un pilote à Green Arrow and the Canaries pour essayer de prendre le pouls des téléspectateurs. En cas de succès, la nouvelle série devait raconter l'alliance entre Mia Smoak (la nouvelle incarnation de Green Arrow), Laurel Lance et Dinah Drake. Ce trio féminin devait se retrouver ensuite dans la ville de Star City pour combattre ensemble la vermine qui pullule dans les rues.

Un spin-off avorté

Hélas, ces trois héroïnes ne vont pas avoir droit à leur propre show. The Hollywood Reporter annonce que The CW a décidé de faire l'impasse sur ce projet. Le média ne rapporte cependant pas d'explication concrète pour justifier cette décision. Le public n'a peut-être pas manifesté assez d'intérêt pour donner envie à la chaîne de se lancer dans cette aventure. Néanmoins, ce refus de développer Green Arrow and the Canaries nous achemine vers la fin de l'arc scénaristique dédié à Arrow. Il est venu le temps de tourner la page pour l'univers étendu et de laisser une part du passé derrière nous. Démarche déjà amorcée avec le changement de nom de l'Arrowverse, qui était devenu le The CWverse. Un titre plus général ne se rattachant pas à une seule figure.

Katherine McNamara, l'interprète de Mia Smoak, a évidemment réagi sur Instagram en se disant tout de même heureuse d'avoir pu incarner l'héroïne :

La chaîne va continuer de lancer des projets DC et en a déjà plusieurs dans les tuyaux. Painkiller aura son spin-off de Black Lightning, Ava DuVernay planche sur Naomi et la Wonder Girl brésilienne dénommée Yara Flor passera sur le petit écran peu de temps après son introduction dans les comics. The CW pense donc qu'il vaut mieux aller vers de la nouveauté originale plutôt que de sans cesse se rattacher à une base devenue un obsolète à leurs yeux.