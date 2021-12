Ici tout commence : découvrez quel ancien personnage va faire son grand retour dans la série

Le feuilleton "Ici tout commence" entamera une nouvelle intrigue intitulée "Intense" en début 2022. Ce nouvel arc narratif promet de nombreux rebondissements puisque Maxime va quitter l'école, mais ce n'est pas tout ! Un ancien personnage va refaire surface et sera mêlé à cette histoire.

Ici tout commence : une nouvelle intrigue se prépare

Le feuilleton quotidien Ici tout commence est actuellement en pleine intrigue de Noël. En effet, Eliott (Nicolas Anselmo) est au cœur de la tourmente, et celui-ci ne supporte pas la période des fêtes de fin d'année. Malheureusement, tout cela le pousse à prendre ses distances avec l'institut et également avec ses amis. La prochaine intrigue qui fera suite à celle-ci devrait se centrer sur le personnage de Maxime. Son interprète, Clément Rémiens, a récemment annoncé son départ de la série. Ainsi, le jeune homme fera sa dernière apparition à l'écran en janvier 2022.

Il partira donc après les fêtes de Noël et cela se déroulera en même temps que l'arrivée du Chef Michel Sarran dans le programme. Mais ce n'est pas tout ! Un ancien personnage, alors évincé de la série made in TF1, va faire son grand retour et pourrait bien être lié également au départ de Maxime.

Le retour inattendu !

C'est Elodie Larroudé qui va faire son comeback à l'institut Auguste Armand. La jeune apprentie cuisinière malvoyante incarnée par la comédienne Sarah-Cheyenne Santoni, avait en effet quitté la série en juillet dernier. Selon Télé-Star, elle sera de retour en début d'année dans cette toute nouvelle intrigue, ils précisent également que le retour d'Elodie "sera en lien avec Maxime". La jeune femme sera donc au cœur de la nouvelle intrigue, elle qui jusque-là n'a pas vraiment été très présente dans les différents scénarios du feuilleton.

Introduite dès le premier épisode, Elodie faisait partie de la bande d'élèves apprentis cuisiniers prêts à tout pour y arriver. Malheureusement, celle qui se battait pour réussir malgré son handicap, a dû quitter l'institut l'été dernier afin d'intégrer la brigade du chef Reno, dans son restaurant à Aix-en-Provence, aux côtés de Louane et Ludivine Rivière. Les futurs épisodes s'annoncent "intenses" selon Télé-Star, même si l'on ignore pour le moment pourquoi et comment la jeune femme va réussir à revenir à l'école.

Elodie (Sarah-Cheyenne Santoni) - Ici tout commence ©TF1 Production

Une chose est sûre, Elodie jouera un rôle important dans le départ de Maxime. Les départs s'enchaînent dans le feuilleton Ici tout commence, en effet Jérémy (Pierre Hurel) est parti, puis revenu, pour repartir à nouveau, ce qui sera sans doute le cas également pour Ludivine (Alizée Bochet). La question se pose donc pour Sarah-Cheyenne Santoni : Va-t-elle reprendre son rôle pour de bon, ou s'en aller après cette intrigue ?

Affaire à suivre dans les prochains épisodes de Ici tout commence diffusés tous les soirs sur TF1 à 18h30.