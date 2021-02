Le Bureau des Légendes : une saison 6 est en préparation selon l'un des acteurs

"Le Bureau des Légendes" est devenue au cours de la diffusion de ses cinq saisons l'une des toutes meilleures séries françaises de l'histoire. Alors que son créateur et showrunner Eric Rochant a annoncé son départ du show au terme de la saison 5, on se demande toujours si un sixième acte verra le jour. Selon Jonathan Zaccaï, (l'interprète de Raymond Sisteron) il semblerait bien que la réponse soit oui...

En France, on sait aussi faire des séries d'espionnage

Depuis plus de quinze ans, Canal+ révolutionne le paysage télévisuel avec ses fameuses créations originales. On ne compte en effet plus les séries plébiscitées en France et à l'international que la chaine a su produire avec brio : Engrenages, Braquo, Les Revenants ou bien encore Baron Noir. Lorsque Le Bureau des Légendes voit le jour, il est immédiatement comparé à un must du genre : Homeland. Pourtant, au fil des épisodes, la série montre une qualité rare d'écriture et de mise en scène. Une authenticité telle que des réels agents ont déclaré se reconnaître dans les personnages de la série. Pour résumer : ce n'est pas tous les jours que l'on produit une telle série en France. Le service communication du gouvernement ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque dernièrement, il a parodié la série pour une publicité dont l'objectif est la lutte contre les cyberattaques !

L'auteur de cette réussite est Éric Rochant. Déjà félicité pour son travail sur Mafiosa, le réalisateur-scénariste est le maître à penser du Bureau des Légendes. Entouré par un casting cinq étoiles, (Mathieu Kassovitz , Jean-Pierre Darroussin, Sara Giraudeau, Mathieu Amalric...) il a su nous plonger durant cinq saisons dans les arcanes profondes de la DGSE. Celles dans lesquelles on retrouve ce département obscur qui dirige des agents en immersion dans des pays "ennemis".

Le Bureau des Légendes ©Canal+

Oui, mais voilà : Rochant a estimé qu'il était temps de dire adieu à la série, après sa cinquième saison (qui semble d'ailleurs sonner comme une saison finale si l'on en suit bien l'écriture). En effet, le showrunner souhaitait passer à autre chose et plancherait d'ailleurs sur une autre série d'espionnage depuis les Etats-Unis. Mais son départ signifie-t-il réellement la fin du Bureau des Légendes ?

Jonathan Zaccaï est optimiste quant à l'avenir de la série

Dernièrement, il était fait état d'un spin-off ou d'un reboot, plutôt que d'une saison 6 pour la série. Quand certains acteurs tels que Mathieu Kassovitz militent pour une nouvelle saison du Bureau des Légendes, Jonathan Zaccaï, au micro d'Europe 1, semble lui avoir des infos concrètes. Ainsi, l'acteur présent depuis le début de la série a déclaré :

Il y a bon espoir concernant une saison 6. Éric Rochant a quitté l'affaire, mais il y a d'autres gens qui ont récupéré Le bureau et qui l'écrivent. (...) Normalement, ils sont en écriture, même s'il est vrai qu'avec la pandémie, ils ne peuvent pas vraiment voyager pour inspirer le récit.

L'interprète de Raymond Sisteron se veut donc rassurant mais prudent sur une éventuelle suite du show. Et, à la question de savoir si le casting reviendrait si les choses reprenaient, Zaccai est resté plus évasif. Toutefois, il a assuré qu'il était toujours en contact avec ses petits camarades, via Whatsapp :

On se tient un peu au courant. C’est vrai que ça fait cinq saisons, donc quand même six ans que l’on travaille ensemble. On est assez proches.

En attendant leurs retrouvailles, l'acteur est actuellement en promotion. En effet, il a profité de la "pause mondiale" due à la crise sanitaire pour écrire son premier roman intitulé sobrement... Ma femme écrit.