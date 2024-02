LOL Qui rit, sort ! saison 4 : ce clin d'œil très discret à Blanche Gardin

Prime Video a mis en ligne les premiers épisodes de "LOL Qui rit, sort !" saison 4. Les plus attentifs pourront repérer un clin d'œil fait à Blanche Gardin, qui avait expliqué ne pas vouloir participer à l'émission.

LOL Qui rit, sort ! : le carton de Prime Video

Depuis 2021 Prime Video a trouvé un programme qui marche avec LOL : Qui rit, sort !. Le concept, dérivé d'une émission japonaise, est simple. Dix personnalités sont réunies et ne doivent en aucun cas rire. Si cette règle n'est pas respectée, c'est un carton jaune qui est donné par l'animateur Philippe Lacheau. En cas de récidive, c'est le carton rouge et l'élimination. Le dernier à ne pas avoir craqué remporte le jeu et une somme de 50 000€ pour une association caritative de son choix.

Malgré le succès de l'émission, Blanche Gardin s'était positionnée contre, estimant qu'il était inapproprié de recevoir 200 000 euros pour une journée de tournage. Elle avait également affiché son rejet d'Amazon en listant des abus relatifs au droit du travail, à la fiscalité, aux droits humains et à l'environnement. La sortie de Blanche Gardin avait alors grandement fait réagir, notamment certains candidats comme Adèle Exarchopoulos, Gérard Darmon, ou encore Ramzy Bedia. On ne s'attendait donc pas à voir la comédienne apparaître dans la saison 4 de LOL : Qui rit, sort !. Et pourtant, Blanche Gardin est bien présente via un clin d'œil très discret, très difficile à repérer.

Blanche Gardin dans le décor

La première référence à Blanche Gardin a eu lieu avec McFly et Carlito, qui dès le premier épisode se sont lancés dans une chanson improvisée dans laquelle il devait être tout à fait honnête. Ils ont alors remercié l'humoriste, ce qui n'a pas manqué de faire sourire Franck Gastambide. Mais la production de LOL : Qui rit, sort ! est allé un peu plus loin en ajoutant le visage de Blanche Gardin dans le décor.

C'est au début de l'épisode 3, alors que Jérôme Commandeur enclenche la venue d'un groupe de mariachi, qu'on peut apercevoir près du photomaton le fameux clin d'œil à Blanche Gardin. Il s'agit d'une toile à peine visible qui indique Blanche et les sept nains. On y voit la silhouette de la célèbre princesse, mais son visage a été remplacé par celui de la comédienne. Pour les nains, il est difficile de distinguer de qui il s'agit, mais on devine qu'il s'agit de candidats de l'émission.

LOL : Qui rit, sort ! ©Prime Video

La production de LOL : Qui rit, sort ! a donc préféré rire de la sortie de Blanche Gardin qui, finalement, n'a pas été pour rien. En effet, pour cette saison 4, la somme remise à une association caritative a augmenté et est passée à 150 000€. Les quatre premiers épisodes sont disponibles sur Prime Video.