Adèle Exarchopoulos réagit aux propos de Blanche Gardin sur Amazon

En avril 2023, Blanche Gardin dénonçait les pratiques d'Amazon dans un long message publié sur Facebook. L'humoriste fustigeait également la proposition que la firme lui aurait faite pour participer à la quatrième saison de LOL : Qui rit, sort !. La comédienne se serait vue offrir la coquette somme de 200 000 euros pour une seule journée de tournage.

Blanche Gardin s'en prenait aux conditions de travail précaires des salariés de l'entreprise, au non-paiement d'impôts en France, à l'utilisation de la main-d'œuvre issue des camps de concentration ouïghours ou encore à la gigantesque empreinte carbone laissée par les data centers et les transports pour les livraisons.

Interrogée par Le Point pour la promotion de Yannick, le nouveau film de Quentin Dupieux, Blanche Gardin s'est à nouveau exprimée sur le sujet et en a remis une couche sur Amazon :

Je voulais juste dire que, vu la crise sociale qu'on traverse, on n'allait pas tous être d'accord avec le fait de continuer à se gaver sans scrupules comme si on était dans les années 1980, par exemple, en participant à une téléréalité d'une multinationale mégapolluante, reine de l'optimisation fiscale, esclavagiste, tueuse de vie sociale et de petits commerces, etc. Accepter de le faire, c'était accepter d'être la caution 'cool' d'Amazon. On n'a plus les moyens d'être sans scrupules.