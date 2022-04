Moon Knight : avez-vous remarqué ces mystérieux QR codes dans la série ?

Trois épisodes de la série « Moon Knight » sont pour le moment disponibles sur Disney+. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué la présence de mystérieux QR codes au détour de certains plans. Ces fameux QR codes nous envoient vers des easter eggs passionnants.

Moon Knight : la nouvelle série du MCU

Dirigée par Jeremy Slater, la série Moon Knight se concentre sur ce nouveau justicier très célèbre auprès des lecteurs de comics, mais assez méconnu du grand public. Dans les comics (et dans la série), Moon Knight est le bras vengeur de Khonshu, le dieu égyptien de la Lune. Ce personnage se sert donc des capacités surnaturelles du dieu pour mener à bien une mission vengeresse. Il est, en quelque sort, l'avatar de Khonshu sur Terre.

La particularité de Moon Knight, c'est qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. En effet, son alter-ego, Marc Spector, a plusieurs identités. Il partage notamment son corps avec Steven Grant, présent dans la série, ou encore Jake Lockley, qui pourrait prochainement faire son entrée dans le show.

Avez-vous remarqué la présence de ces mystérieux QR codes ?

Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que Mohamed Diad, le réalisateur de la série, a laissé quelques QR codes bien en évidence dans certains de ses plans. Dans le premier chapitre, un QR code est visible au début de l'épisode, quand Steven Grant discute avec une petite fille qui visite le musée. Eh bien ce QR code fonctionne vraiment. Si vous décidez de le scanner, il vous renvoie vers une page du site Marvel.com où est disponible gratuitement le 32ème numéro du fascicule Werewolf by night de Doug Moench et Don Perlin, sorti en août 1975, qui marque la toute première apparition de Moon Knight dans les comics Marvel.

Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Dans le deuxième épisode, un autre QR code apparaît sur la porte du garde-meuble de Marc Spector. Sans surprise, ce nouveau QR code est un autre easter egg. Celui-ci renvoie vers le N°33 de Werewolf by night qui raconte la suite des aventures de Moon Knight.

Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Un petit jeu du chat et de la souris très appréciable, qui permet aux fans hardcores de se lancer dans cette chasse aux easter eggs. Pour le moment, on n’a pas trouvé de QR code dans le troisième épisode de la série. Mais on n’a peut-être pas assez bien cherché. N’hésitez pas à nous dire si vous en avez découvert un dans le troisième chapitre de la série. Celui-ci est déjà disponible sur Disney+ et marque l'ultime apparition du comédien Gaspard Ulliel, décédé en janvier dernier des suites d'un accident de ski.