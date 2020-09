Ms Marvel : les réalisateurs du dernier Bad Boys pour la série sur Disney+

La série "Ms. Marvel" s'incorpore parfaitement dans le MCU et son envie de diversité. La jeune héroïne n'a pas encore trouvée l'interprète qui va lui donner vie à l'écran, mais plusieurs réalisateurs viennent de rejoindre le projet. Parmi eux, le duo qui s'est occupé de "Bad Boys for Life."

Ms. Marvel : première héroïne musulmane du MCU

Ça bouge, en ce moment, pour les séries Marvel de Disney+. WandaVision est confirmée pour la fin d'année 2020, She-Hulk a trouvé une réalisatrice et une actrice principale, Faucon et le Soldat de l'Hiver continue son tournage puis on vient maintenant de découvrir quels réalisateurs vont opérer sur Ms. Marvel. Un programme qui correspond à l'envie de Kevin Feige de faire preuve de diversité dans les productions du studio. De plus en plus de femmes vont s'illustrer dans le MCU (que ce soit devant ou derrière la caméra) et des personnages de différents horizons (culturels et sexuels) seront mis en avant.

Ms. Marvel coche plusieurs de ces cases, en adaptant les comics qui mettent en scène la jeune Kamala Khan. Habitante de Jersey City, elle est une adolescente aux origines pakistanaises. Une héroïne musulmane, donc, qui sera la toute première dans l'univers étendu. La série servira d'origin story et devrait reprendre les éléments des comics. Une réinvention reste possible mais l'histoire originale veut qu'elle obtienne ses pouvoirs après avoir été en contact avec un étrange brouillard. Elle qui rêvait de devenir comme Carol Danvers se rend compte qu'elle peut suivre les pas de son modèle. L'arrivée de Kamala Khan arrive justement dans un bon timing, après l'introduction de Captain Marvel dans l'univers en 2019.

Aucune date n'est encore prévue pour la série mais nous devrions la découvrir en 2022, année où sortira également dans les salles Captain Marvel 2. Et si Brie Larson faisait une apparition dans Ms. Marvel ? La connexion souhaitée dorénavant entre les films et séries peut le permettre !

Les réalisateurs de Bad Boys for Life sont sur le coup

Comme nous le disions plus haut, l'actualité de cette série c'est l'arrivée de plusieurs réalisateurs. The Hollywood Reporter nous apprend que Adil el Arbi et Bilall Fallah sont engagés pour mener des épisodes. Après des débuts remarqués chez eux, en Belgique, Hollywood leur a mis le grappin dessus pour leur confier Bad Boys for Life. La nouvelle aventure des flics campés par Will Smith et Martin Lawrence a bien marché lors de sa sortie en début d'année, avec 424,6 au box-office mondial. Leur présence sur la série Marvel suit une forme de logique dans leur progression. On ne s'étonne pas plus de les voir à cette place car ils ont déjà évoqué une rencontre avec le studio pour une possible collaboration. Ce n'est pas précisément sur cette série qu'on les attendait mais l'idée n'est pas pour nous déplaire.

Ils ne seront pas seuls à mettre en scène les aventures de Kamala Khan. Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon ont aussi été engagées. Deux choix qui permettent d'atteindre une parité homme/femme et des profils là aussi intéressants. La première de ces deux, aux origines pakistanaises, a remporté deux fois un Oscar dans la catégorie Meilleur Court-métrage documentaire. Marvel prend quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à ce type de production et c'est ce qui rend la collaboration notable. De par ses origines, elle pourra poser un regard forcément adéquat sur la super-héroïne.

La seconde réalisatrice, d'origines indiennes, a plus d'atomes crochus avec ce genre d'univers. On a pu la voir sur plusieurs séries, comme The Walking Dead, Titans, The Punisher ou For All Mankind. Une habituée de ce format, qui n'aura pas de mal à apporter son savoir-faire et sa sensibilité.