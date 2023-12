"Excellent, léger, drôle" : le public a adoré Panda, la série TF1 avec Julien Doré

TF1 ne s'est pas manqué avec "Panda". La série portée par Julien Doré a fait un carton d'audience pour son lancement avec 6,4 millions de téléspectateurs présents devant le premier épisode.

TF1 renoue avec le succès grâce à Panda

Il semblerait que cette fois, TF1 ne se soit pas trompé en lançant le jeudi 30 novembre les premiers épisodes de Panda, série policière comique avec Julien Doré. En effet, avant cela, la chaîne avait proposé en octobre Cannes police criminelle, une autre série mêlant humour et intrigue policière. Sauf que malgré les présences de Lucie Lucas et Shy'm, le programme s'est planté. Les spectateurs avaient notamment été très dérangés par le choix d'avoir recours au doublage.

Panda ©TF1

Mais concernant Panda, tout va bien ! Portée donc pas Julien Doré, mais aussi Ophélia Kolb, la série rappelle, dans son concept d'opposer deux personnages très différents, HPI (autre show à succès de TF1). Sauf que là il s'agit, d'un côté, d'une flic professionnelle et sérieuse, et de l'autre, un ancien policier devenu pacifiste et en phase avec la nature. Un contraste qui a convaincu le public puisque TF1 a réalisé un carton d'audience avec 6,40 millions de téléspectateurs présents devant le premier épisode. Pour le second, malgré une perte d'audience, 4,70 millions de personnes étaient tout de même encore devant TF1.

La chaîne a précisé que ce lancement de Panda représentait le meilleur score pour une fiction française en nombre de tvsp depuis avril 2021, hors HPI.

"Julien Doré excellent"

Sur X (anciennement Twitter), une part du public s'est montré très positif à l'égard de Panda et de la prestation de Julien Doré. Entre autres, on peut lire : "Une franche réussite", "une super série", "un pur régal" ou encore "Julien Doré excellent". Le chanteur et acteur a donc largement convaincu dans ce rôle proche de lui et pour lequel l'acteur a failli décéder trois fois sur le tournage.

La suite de Panda est à retrouver sur TF1 le jeudi 7 décembre avec deux nouveaux épisodes. Pour les moins patients, il est possible de découvrir toute la saison grâce à MyTF1 Max. Les deux premiers épisodes sont eux disponible gratuitement sur MyTF1.