Shōgun : un retour majeur et des détails sur la saison 2 révélés

Suite à son immense succès l’année dernière, "Shōgun" prépare sa suite. Plusieurs mois après son officialisation, des détails importants sur la saison 2 viennent d’être partagés.

Shōgun, l’une des meilleures séries de 2024

Déjà au cœur d’une adaptation sortie en 1980, le roman le plus célèbre de James Clavell a fait l’objet d’une nouvelle mini-série diffusée en 2024. Avec Shōgun, on a pu (re)découvrir le destin de Lord Blackthorne, Lady Mariko et Yoshii Toranaga, trois personnages évoluant dans un Japon menacé par une guerre civile au XVIIème siècle.

Shōgun s’est imposée comme l’une des séries les plus plébiscités de l’année dernière. Elle est devenue la série la plus vue des services de streaming de The Walt Disney Company. Puis a fait très fort lors de certaines des cérémonies de récompenses les plus prestigieuses. Aux Emmys, elle a explosé un record avec 18 récompenses. Puis, aux Golden Globes, elle a remporté les quatre statuettes pour lesquelles elle était en lice.

Lord Blackthorne sera de retour face à Toranaga !

Si Shōgun était présentée comme une mini-série, son immense succès a poussé Disney à enclencher une saison 2, annoncée comme étant « plus sombre ». Jusqu’à présent, on savait que Hiroyuki Sanada y reprendrait son rôle de Yoshii Toranaga. Et nous apprenons aujourd’hui qu’il ne reviendra pas seul.

Deadline révèle que Cosmo Jarvis a signé pour faire lui aussi son retour dans la saison 2 de la série créée par Rachel Kondo et Justin Marks. L’acteur anglais prêtera donc de nouveau ses traits à l’un des trois principaux protagonistes de la première saison, Lord Blackthorne. Son personnage aura encore une grande importance dans la suite du show.

« Un nouveau chapitre, totalement original »

Alors que les premiers épisodes étaient adaptés du roman de James Clavell, la deuxième saison de Shōgun sera « un nouveau chapitre, totalement original ». La série reprendra dix ans après les événements de la première saison. Elle « continuera la saga d’inspiration historique de ces deux hommes venus de mondes différents, dont les destins sont inextricablement liés ».

Si ces nouveaux épisodes ne seront donc pas basés sur le livre de James Clavell, les créateurs de la série y emprunteront certains éléments et personnages qu’ils n’ont pas utilisés dans la première saison.

Le tournage de la saison 2 de Shōgun devrait débuter en janvier 2026. Il se déroulera du côté de Vancouver, où les premiers épisodes ont été tournés. On peut donc espérer pouvoir découvrir la suite du show en deuxième partie d’année 2026. Ou au plus tard en 2027. Pour rappel, une troisième saison devrait ensuite être lancée.