Squid Game : Netflix développe la série en téléréalité

"Squid Game" va devenir un jeu de téléréalité. Après la série phénomène, Netflix va s'inspirer du principe pour faire s'affronter des centaines de participants dans des jeux cette fois non-mortels. Le gagnant pourra remporter la somme de 4,56 millions de dollars.

Squid Game : un succès et des dérives

Squid Game aura eu un impact fort lors de sa mise en ligne sur Netflix, fin 2021. Avec son concept fort, qui voit des personnes participer à une série de jeux mortels dans l'espoir de remporter une importante somme d'argent, et ainsi de sortir de leur pauvreté, le show a su trouver son public. Des records ont été explosés. Et le principe a été repris ou détourné, pour le meilleur et le pire. Ainsi, on a vu un Youtubeur recréer les jeux avec des hamsters dans une vidéo hilarante. Également, le SNL a proposé une parodie dans un clip. Tandis qu'un jeu vidéo gratuit a été créé à partir de la série Netflix.

Squid Game ©Netflix

Du côté du pire, on a appris que le phénomène s'est retrouvé dans une école et a mal tourné. Des élèves ayant joué à 1, 2, 3, Soleil, avec pour conséquence pour les perdants, non pas la mort, mais des coups. Enfin, notons que des vrais jeux allaient être organisés par un établissement hôtelier du nom de St John. Déjà on sentait là une fausse bonne idée. Car rappelons que le but premier de Squid Game est de critiquer notre société. Une société où l'humain n'a plus de valeur et où son exécution sert de divertissement pour les plus riches. L'horreur du récit proposé par Hwang Dong-hyuk semble donc avoir été mise de côté et beaucoup ne retiennent que le "challenge" de ces jeux. Et malheureusement, Netflix semble décidé à aller aussi dans ce sens.

The Challenge bientôt sur Netflix

En effet, on apprend par un teaser (en une d'article) que Squid Game va devenir un jeu de téléréalité proposé par la plateforme. Une compétition sera organisée avec 456 participants qui s'affronteront dans différentes épreuves dans l'espoir de remporter le gros lot : 4,56 millions de dollars ! Soit la somme (en espèces) la plus importante pour un jeu de téléréalité précise Deadline.

On retrouvera dans cette série en dix épisodes des jeux de la série, et des nouveaux. Les participants devront se montrer stratèges, faire des alliances et probablement se trahir. Évidemment, les perdants ne seront pas tués mais simplement éliminés. Ce qui n'enlève en rien au cynisme et à l'opportunisme de Netflix qui surfe sur le phénomène en occultant la critique sociétale qui faisait la force de la série.

Squid Game: The Challenge arrivera prochainement sur la plateforme. Le casting est en cours.