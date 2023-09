Squid Game : Netflix dévoile les premières images de sa version réelle

Fort du succès de la série créée par Hwang Dong-hyeok, Netflix a organisé une émission de télé-réalité basée sur "Squid Game". Et le géant du streaming vient d’en partager un teaser.

Une émission de télé-réalité avant une saison 2 pour Squid Game

Arrivée en septembre 2021 sur Netflix, la saison 1 de Squid Game mettait en scène 456 personnes en difficultés financières invitées à prendre part à une mystérieuse compétition. Ces candidats acceptaient alors de jouer pour remporter la somme de 30 millions d’euros. Mais aussi de risquer leur vie durant les épreuves, particulièrement dangereuses.

Squid Game le défi ©Netflix

La première saison de Squid Game a été un énorme carton. Elle est tout simplement devenue le programme le plus regardé de l’histoire de Netflix. La plateforme de streaming a donc voulu capitaliser au maximum sur ce succès. Comme révélé par son créateur en novembre 2021, elle a mis en chantier une deuxième saison. Mais elle a aussi organisé une véritable émission de télé-réalité basée sur la série ! Et un premier teaser de cette émission vient d’être mis en ligne (vidéo en une d'article).

Les participants s’affrontent dans le teaser de l’émission

Les premières images de l’émission basée sur Squid Game et intitulée Le défi révèlent que 456 candidats y ont participé. Soit le même nombre que dans la série. En revanche, ils se sont cette fois affrontés pour 4,56 millions de dollars. Ce qui, d’après le teaser, représente le plus gros prix jamais mis en jeu lors d’une émission de télé-réalité. En dehors de cela, les images dévoilées nous replongent dans l’univers du show créé par Hwang Dong-hyeok. On y retrouve notamment une esthétique similaire.

Pour rappel, une petite polémique a déjà eu lieu autour du tournage de Squid Game : Le défi. Certains joueurs auraient eu besoin d’assistance médicale lors de la première épreuve de l’émission, une version de 1,2,3 Soleil. Celle-ci aurait d’ailleurs provoqué l’élimination de la moitié des participants !

Un univers qui devrait continuer de s’étendre

Quoi qu’il en soit, Squid Game : Le défi arrivera le 22 novembre prochain sur Netflix. Quant à la deuxième saison de la série, il faudra patienter un moment avant de pouvoir la découvrir. Elle n’arrivera sans doute pas avant au moins 2024. L’idée d’un troisième chapitre a déjà été évoquée par le créateur du show en décembre 2021. Un remake américain pourrait aussi voir le jour.