The Boys saison 2 : Amazon dévoile un extrait déjanté et gore

Les personnages barrés de la série "The Boys" feront leur retour dès le début du mois de septembre pour des nouveaux épisodes qui s'annoncent dingues. Des images supplémentaires sont dévoilée dans un extrait qui se ponctue par une abondante dose de gore.

La réussite The Boys

La première saison de The Boys aura donné le ton. Oubliez les prochains programmes gentils de Disney+, sur Amazon on s'adresse à un public averti. Tirée des comics éponymes, la série raconte l'affrontement entre les Sept, un groupe de super-héros qui est accusé de ne pas se comporter comme il le devrait, et les Boys, une équipe qui veut que justice soit rendue. À sa tête Billy Butcher, incarné par Karl Urban. Il est rejoint par Hughie (Jack Quaid), un pauvre homme qui a vu sa copine mourir devant ses yeux. Le fabuleux Anthony Starr ainsi que Erin Moriarty, Dominique McElligott, Karen Fukuhara et Laz Alonso sont également au casting d'une série qu'on a adoré durant la première saison. La seconde ne va pas tarder à arriver, le 4 septembre prochain.

Un extrait qui tâche

The Boys n'est pas une série qui a prouvé qu'elle faisait dans la finesse. La violence, qu'elle soit verbale, graphique ou morale, est largement employée. Pas de raison pour que la suite ne reste pas dans la même veine. Le tout premier trailer avait prévenu que ce serait le cas, les premières minutes ainsi que la dernière bande-annonce également. Durant le panel de la Comic-Con@Home où la série a été renouvelée pour une troisième saison, un extrait inédit a été dévoilé. Bonne nouvelle : il se ponctue sur une note bien crade. Les Boys sont sur un petit bateau, en train d'essayer de fuir The Deep, un membre des Sept à leurs trousses. Une grosse scène d'action où un élément inattendu va s'ajouter, à savoir une baleine. The Deep s'accroche à son dos et la fait s'échouer sur le rivage pour dissuader le groupe. Billy ne va pas se laisser impressionner et fonce dans le bide de l'animal, avec une effusion abondante de gore à la clé.

Jack Quaid disait dans une récente interview que le niveau de folie avait grimper durant cette saison. Si ce transpercage de baleine n'est qu'un avant-goût, le reste risque d'être pire ! On sait par ailleurs qu'un personnage important entrera dans la danse : Stromfront (Aya Cash). Allez, plus que quelques semaines à attendre pour déguster tout ça.