La dernière saison de The Boys aura "beaucoup de morts" avec "des choses choquantes"

Eric Kripke, le créateur de "The Boys", a donné quelques détails sur la saison 5 de la série. Pour le final, le showrunner promet des moments choquants et beaucoup de morts.

Bientôt la fin pour The Boys, mais pas pour les spin-offs

Pour une fois, on ne peut pas dire que la fin d'une série prendra au dépourvu son public. Début juin, Eric Kripke, le créateur de The Boys, annonçait que sa création s'arrêtera à l'issue de la saison 5. Une annonce qui a eu lieu avant même que Prime Video ne diffuse la saison 4. Une décision commune entre le showrunner et le service de streaming et qui devrait permettre au programme d'éviter de trop s'étirer. Car lorsqu'un show est un succès, les producteurs ont tendance à vouloir en profiter au maximum. Mais avec The Boys, il faudra donc se contenter de cinq saisons (ce qui est déjà beaucoup).

Notons tout de même que l'univers tiré des comics de Garth Ennis et Darick Robertson va continuer de se développer sur le petit écran avant des séries dérivées. Il y a déjà Gen V, dont la saison 2 arrivera prochainement, tandis qu'un spin-off au Mexique est en développement.

The Boys ©Prime Video

Beaucoup de morts dans la saison 5

Concernant The Boys, il faudra attendre encore un moment avant de pouvoir découvrir les derniers épisodes du show. Eric Kripke a tout de même pris le temps d'en discuter au micro de Total Film. Le créateur a alors fait un gros teasing concernant le final de la série, qui pourrait comporter de nombreux morts.

Il y aura probablement beaucoup de morts. (...) Il n’y a aucune garantie de savoir qui survivra, car nous n’avons pas à les garder pour une autre saison. Donc il peut se passer des choses vraiment choquantes et importantes tout le temps.

Le créateur a précisé que, même s'il bénéficiait d'une grande liberté avec Prime Video, il ressentait tout de même une forte pression. D'après lui, "beaucoup de fins de séries sont nulles", et il ne voudrait pas qu'il en soit de même pour The Boys. D'autant que la saison 4 a été un carton d'audience. Même si jusqu'à présent les fans ont été satisfaits dans l'ensemble par la série, si Eric Kripke et ses scénaristes, ces derniers retiendront que "The Boys était un bon show, jusqu'à ce qu'ils foirent tout".

On ne sait pas encore quand sortira la saison 5 de The Boys. Mais après cette annonce, les fans peuvent s'inquiéter pour leurs personnages préférés, puisque certains risquent de ne pas survivre. Avant d'en arriver là, la saison 2 de Gen V, prévue en 2025, fera le lien direct avec The Boys.