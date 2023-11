Ce détournement de The Last of Us est la vidéo la plus drôle que vous verrez aujourd'hui

Un Youtubeur a incrusté dans le jeu vidéo "The Last of Us", le personnage de Danny DeVito dans la sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia", pour un résultat hilarant.

Danny DeVito débarque dans The Last of Us

On trouve sur Internet de nombreuses pépites de détournement de films, de séries ou de jeux vidéo. On avait par exemple vu un adolescent recréer des scènes de films en LEGO, qui a ensuite pu participer à une scène de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Dans un genre plus comique, on est tombé sur la chaîne Youtube d'eli_handle_b․wav. Ce dernier a publié plusieurs vidéos dans lesquels il incruste des personnages connus du cinéma dans des jeux vidéo. Il avait déjà mis John Wick dans Resident Evil 4 pour un résultat bien nerveux. Il s'est cette fois attaqué à The Last of Us et la série It's Always Sunny in Philadelphia.

Danny DeVito dans le jeu The Last of Us ©eli_handle_b․wav

Même si vous ne connaissez pas cette sitcom, au demeurant hilarante, le résultat fait son effet, grâce à un travail impressionnant de montage. On voit en effet le personnage de Frank Reynolds, interprété par Danny DeVito en grande forme, apparaître dans plusieurs scènes du jeu vidéo. Il serait alors le responsable de la mort de Sarah, la fille de Joel, et encore présent 20 ans plus tard pour picoler en pleine apocalypse.

On le voit aussi interagir avec les personnages de The Last of Us, massacrer des zombies, se faire les ongles devant Ellie ou encore l'encourager à tuer David, le méchant de l'épisode 8 dans la série The Last of Us adaptée du jeu vidéo. On vous laisse vous régaler devant la vidéo ci-dessous :

Des nouvelles de la saison 2 de The Last of Us ?

Pour rappel, outre l'excellent jeu, The Last of Us est donc devenu une série, également de grande qualité. La saison 1 a été un vrai succès et on attend désormais la saison 2. Malheureusement, avec les grèves des scénaristes et celle des acteurs et des actrices, la production a pris du retard. Résultat, le tournage des prochains épisodes devrait débuter seulement en début d'année 2024. Ce qui devrait alors nous mener à une diffusion en 2025.

D'ici là, vous pouvez toujours (re)voir la saison 1 de The Last of Us, disponible sur Prime Video avec le Pass Warner et en support physique en coffret 4K. Sinon, on vous conseille également de découvrir It's Always Sunny in Philadelphia, une série comique qui suit un groupe d'amis immatures. Le show a accueilli Dany DeVito à partir de la saison 2, dans le rôle du père de deux protagonistes. L'acteur ajoute encore plus de drôlerie à la série, disponible sur Disney+.